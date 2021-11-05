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Рецепт сирника-пирога, який скоротить приготування сніданку до мінімуму

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 листопада, 07:01
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Нічого особливого в цьому сирнику-пирозі немає, хіба що його розмір і помітно менша витрата часу на приготування. У рецепті є родзинки, які можна замінити сухофруктами або свіжими ягодами
Сирник-пиріг - рецепт
Сирник-пиріг - рецепт / Фото: Алена Митрофанова

Сирники бувають традиційними, бувають із зеленню та додаванням твердого сиру, а бувають сирники-пироги.

Це означає, що ви отримаєте великий сирник, яким наїсться вся родина, а про економію часу з ранку говорити буде зайвим.

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Автор рецепта – Альона Митрофанова – пропонує взяти родзинки або сухофрукти, щоби покращити смак цього гігантського сирника.

Сирник-пиріг

Інгредієнти:

  • 300 г сиру;
  • 2 яйця;
  • по 150 г борошна, цукру;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 2 ст. л олії;
  • ванілін або цедра лимона, щіпка солі, жменя родзинок.

Як приготувати:

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  1. Родзинки замочити в гарячій воді.
  2. Сир перетерти або перебити блендером до однорідності. Вбити яйця, додати сіль, цукор, ванілін.
  3. Просіяти до сиру борошно з розпушувачем. Перемішати. Додати обсушені родзинки та олію.
  4. Викласти на сковороду та розрівняти.
  5. Смажити до рум'яної скоринки з обох боків.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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