Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку

Сезон лимонаду

Десерт за 30 хвилин

Українська кухня

Сирники з полуницею

Суп з галушками

Крокети без картоплі
СЬОГОДНІ Їжа

Рецепт теплого салату з кабачками, який стане улюбленим

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 червня, 17:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Це дуже простий салат і стане красивішим, якщо кабачки посмажити на сковороді-гриль. Кількість інгредієнтів беріть на свій смак, кабачки непогано поєднуються з руколою
Теплий салат з кабачками, помідорами та фетою
Теплий салат з кабачками, помідорами та фетою

Продовжуємо на повну використовувати кабачки, адже потенціял у них неймовірний. Обов'язково спробуйте практично дієтичні чебуреки. Замість звичайного тіста у них – терті кабачки.

Смажені на грилі або на звичайній сковороді кабачки добре компонуються з помідорами, зеленню та фетою. Останню можна замінити кисломолочним сиром.

Реклама

Рецепт від valeriia_family.

Теплий салат з кабачків з помідорами

Теплий салат з кабачків з помідорами
Теплий салат з кабачків з помідорами

Інгредієнти:

Реклама
  • кабачки молоді – 2 шт.;
  • помідори;
  • зелень;
  • фета;
  • оливкова олія;
  • соус бальзамічний;
  • сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Кабачки нарізати кільцями до 1 см завтовшки. Посолити, збризкати олією. Посмажити з обох боків.
  2. Теплі кабачки викласти на тарілку, зверху – зелень, фету, нарізані помідори, полити бальзамічним соусом та додати сіль з перцем.

Як готують суп з кабачками на Закарпатті та його рецепт знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Робите заготівлі на зиму?
Рецепти
Секрети узбецької кухні
Суп мампар
Готувати
Добірка страв
Що приготувати з полуниці
Рецепти
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити цукор у раціоні?
Дізнатися
Секрети свіжості
Як зберігати відкриту пляшку вина?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Лайфхак тижня
Домашня варена ковбаса
Хакнути

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти