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Рецепт вечері за 30 хвилин: заморожене філе натирається і перетворюється на соковитий пиріг

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 січня, 19:51
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Тобто витрачати час на розморожування м'яса не потрібно. До тертого філе додається картопля, твердий сир і трохи борошна. Пиріг смажиться на сковороді
Пиріг з куркою та картоплею
Пиріг з куркою та картоплею / Фото: Appetizing.tv-Chicken Recipes

Про універсальність курячого філе писати буде зайвим. Адже ми знаємо, що з нього можна приготувати соковиті домашні сосиски та різні пироги. Та багато чого.

Чому ви приготуєте цю вечерю за 30 хвилин? Тому що філе розморожувати не потрібно – натріть його або подрібніть у блендері.

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Пиріг, за рахунок присутності сиру та картоплі, виходить ситним і соковитим. Подавайте його зі сметаною або свіжими овочами.

Пиріг з куркою та картоплею

Пиріг з куркою та картоплею
Пиріг з куркою та картоплею / Фото: Appetizing.tv-Chicken Recipes

Інгредієнти:

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  • Куряче філе – 2 шт.
  • Картопля – 300 г
  • Твердий сир – 200 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 100 г
  • Сіль, перець, спеції

Нагадаємо, ми ділилися рецептом найніжнішого курячого філе по-італійськи, що тушкується з помідорами у власному соку.

Як приготувати:

  1. Філе, сир і картоплю натерти, з'єднати. Вбити яйця, всипати борошно і ретельно перемішати. Додати сіль та перець за смаком.
  2. Сковороду змастити олією. Викласти масу та розрівняти. Смажити з обох боків по 15 хвилин. Подавати із зеленню та сметаною.

Детальніше ознайомитися з рецептом можна з відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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