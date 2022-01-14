Рецепт вечері за 30 хвилин: заморожене філе натирається і перетворюється на соковитий пиріг

Про універсальність курячого філе писати буде зайвим. Адже ми знаємо, що з нього можна приготувати соковиті домашні сосиски та різні пироги. Та багато чого.
Чому ви приготуєте цю вечерю за 30 хвилин? Тому що філе розморожувати не потрібно – натріть його або подрібніть у блендері.
Пиріг, за рахунок присутності сиру та картоплі, виходить ситним і соковитим. Подавайте його зі сметаною або свіжими овочами.
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Пиріг з куркою та картоплею
Інгредієнти:
- Куряче філе – 2 шт.
- Картопля – 300 г
- Твердий сир – 200 г
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 100 г
- Сіль, перець, спеції
Нагадаємо, ми ділилися рецептом найніжнішого курячого філе по-італійськи, що тушкується з помідорами у власному соку.
Як приготувати:
- Філе, сир і картоплю натерти, з'єднати. Вбити яйця, всипати борошно і ретельно перемішати. Додати сіль та перець за смаком.
- Сковороду змастити олією. Викласти масу та розрівняти. Смажити з обох боків по 15 хвилин. Подавати із зеленню та сметаною.
Детальніше ознайомитися з рецептом можна з відео.