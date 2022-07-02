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Рецепт вишневого варення на зиму, яке не темніє (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 липня, 10:31
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Вариться з кісточками. Ягоди у такому варенні триматимуть свою форму. Щоб цього досягти, потрібно зробити сироп
Вишневе варення на зиму
Вишневе варення на зиму / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Мабуть, це третє за популярністю варення після полуничного та малинового. Вишневе відрізняється неймовірним ароматом та кольором, його можна використовувати у випічці, десертах та як топінг для морозива.

Головне завдання – щоб варення не потемніло в процесі, а ягоди не розварилися й тримали форму.

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У рецепті MELISSА MIR FOOD вишня вариться з кісточками. Перед цим потрібно зробити сироп. Перемішуйте варення шумівкою та дуже обережно.

Вишневе варення

Вишневе варення
Вишневе варення

Інгредієнти:

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  • 2 кг вишні;
  • 1,8 кг цукру;
  • 1 склянка води.

Як приготувати:

  1. Вишню помити, перебрати.
  2. У каструлі з товстим дном з'єднати цукор та склянку води, довести сироп до кипіння.
  3. Викласти вишню, довести до кипіння. Піну знімати.
  4. Варити до потрібної густоти, доки ягоди не поважчають, близько 20 хвилин.
  5. Струсити каструлю та ще раз зняти піну.
  6. Розлити в стерилізовані банки, добре укутати.

Процес приготування цього варення дивіться у відео.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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