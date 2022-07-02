Рецепт вишневого варення на зиму, яке не темніє (відео)

Мабуть, це третє за популярністю варення після полуничного та малинового. Вишневе відрізняється неймовірним ароматом та кольором, його можна використовувати у випічці, десертах та як топінг для морозива.
Головне завдання – щоб варення не потемніло в процесі, а ягоди не розварилися й тримали форму.
У рецепті MELISSА MIR FOOD вишня вариться з кісточками. Перед цим потрібно зробити сироп. Перемішуйте варення шумівкою та дуже обережно.
Вишневе варення
Інгредієнти:
- 2 кг вишні;
- 1,8 кг цукру;
- 1 склянка води.
Як приготувати:
- Вишню помити, перебрати.
- У каструлі з товстим дном з'єднати цукор та склянку води, довести сироп до кипіння.
- Викласти вишню, довести до кипіння. Піну знімати.
- Варити до потрібної густоти, доки ягоди не поважчають, близько 20 хвилин.
- Струсити каструлю та ще раз зняти піну.
- Розлити в стерилізовані банки, добре укутати.
Процес приготування цього варення дивіться у відео.
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