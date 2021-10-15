Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі 👑 Міс Україна-Всесвіт

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Рецепт японського бавовняного чизкейка, схожого на хмару

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
15 жовтня, 12:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Він не такий солодкий і щільний за текстурою, як звичний нам чизкейк, наприклад, "Нью-Йорк". Але менш калорійний. Його легкість досягається шляхом старанного збивання яєць
Японський бавовняний чизкейк
Японський бавовняний чизкейк / Фото: instagram.com/buck_a_ruu_1225/

Сьогодні майже в кожній країні є свій особистий чизкейк: у США наш улюблений "Нью-Йорк", в Іспанії – неймовірний з обпаленою скоринкою баскський. Цей же, бавовняний з Японії, щось середнє між суфле і мусом – так кажуть про це сирне диво. Неповторна текстура досягається шляхом старанного збивання яєць, йому не потрібна основа, хіба що трохи кукурудзяного крохмалю в тісто.

Автор рецепта – Томотаро Кузуно. Створено бавовняний чизкейк у 1969 році. Тоді, після поїздки в Берлін, шеф-кухар був натхненний місцевим сирним тортом і створив свою версію, подібну до якої поки що ніхто не придумав.

Реклама

Японський бавовняний чизкейк

Японський бавовняний чизкейк – рецепт
Японський бавовняний чизкейк – рецепт / Фото: instagram.com/putimimin/

Інгредієнти:

  • 60 г вершкового масла;
  • 100 мл молока;
  • 250 г маскарпоне або крем-сиру;
  • 6 яєць;
  • по 40 г борошна, кукурудзяного крохмалю;
  • 30 мл лимонного соку;
  • 150 г цукру;
  • 50 г білого шоколаду (за бажанням);
  • дрібка солі.

Як приготувати:

Реклама
  1. Ємність для замішування поставити на водяну баню і додати сир, вершкове масло і молоко. Перемішати до однорідної маси. Охолодити. Якщо є білий шоколад, то його потрібно розтопити на водяній в бані та додати у вершкову суміш.
  2. Відокремити білки від жовтків. У вершкову суміш ввести по одному жовтку і добре все перемішати. Додати сік лимона (15 мл).
  3. Просіяти борошно з крохмалем і перемішати.
  4. Окремо збити білки із сіллю і лимонним соком (15 мл), щойно маса почне пузиритися, частинами додати цукор. Збити до високих піків.
  5. Лопаткою додати білки у вершкову суміш і акуратно перемішати рухами зверху вниз.
  6. Форму застелити пекарським папером і вилити тісто. Форму потрібно поставить на водяну баню, щоб чизкейк не підгорів.
  7. Випікати 1 годину за 150 градусів. Вимкнути духовку і залишити японський бавовняний чизкейк на 30 хвилин.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти