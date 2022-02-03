Рецепт золотавих курячих гомілок – весь секрет в особливому соусі

Курячі гомілки – дуже простий і недорогий продукт. Але це не означає, що, приготовані, вони не перетворяться на щось розкішне.
Наприклад, можна запекти їхнє м'ясо із сиром у тісті або піти спрощеним шляхом.
Тут гомілки запікаються у формі та двічі поливаються соусом, який зробить їх хрусткими та золотавими.
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У соусі є цукор. Але зрештою, як запевняє авторка рецепта, він зовсім не відчуватиметься.
Курячі гомілки на вечерю
Інгредієнти:
- гомілка куряча – 10 шт.;
- солодка мелена паприка – 0,5 ч. л.;
- суміш перців – 0,5 ч. л.;
- прованські трави – 0,5 ч. л.;
- часник – 2 зуб. (середнього розміру);
- лаврове листя – 1-2 шт.;
- перець духмяний – 3 горошини;
- цукор – 1 ст. л. (без гірки);
- сіль – 1 ч. л.;
- вода гаряча – 150 мл.
Курячі гомілки можна приготувати і на день народження. Головне – це гарна подача. Рецепти знайдете тут.
Як приготувати:
- Курку помити та скласти в пакет. Додати паприку, суміш перців, прованські трави та вичавити через прес часник. Зав'язати пакет, перемішати та залишити на 20-30 хвилин.
- Для секретного соусу змішати цукор та сіль. Розігріти в сотейнику або сковороді. При постійному помішуванні дочекатися розчинення цукру до красивого карамельного кольору. Одразу ж влити гарячу воду та перемішати. Після закипання проварити 30 секунд.
- На дно форми викласти лаврове листя та духмяний перець. Викласти гомілки.
- Зверху полити гарячим соусом, щоб він потрапив на всі шматочки курки.
- Запікати за 190 градусів 25 хвилин. Дістати курку і знову полити соусом. І запікати ще 20-25 хвилин.
Тут побачите, як приготувати секретний соус за цим рецептом.