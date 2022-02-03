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Рецепт золотавих курячих гомілок – весь секрет в особливому соусі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 лютого, 18:30
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Під час приготування курка поливається цим секретним соусом двічі. Необов'язково, що це будуть гомілки. Можна брати будь-які частини
Курячі гомілки в духовці
Курячі гомілки в духовці / Фото: Depositphotos

Курячі гомілки – дуже простий і недорогий продукт. Але це не означає, що, приготовані, вони не перетворяться на щось розкішне.

Наприклад, можна запекти їхнє м'ясо із сиром у тісті або піти спрощеним шляхом.

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Тут гомілки запікаються у формі та двічі поливаються соусом, який зробить їх хрусткими та золотавими.

У соусі є цукор. Але зрештою, як запевняє авторка рецепта, він зовсім не відчуватиметься.

Курячі гомілки на вечерю

Курячі гомілки на вечерю
Курячі гомілки на вечерю / Фото: Татьяна огородница.

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Інгредієнти:

  • гомілка куряча – 10 шт.;
  • солодка мелена паприка – 0,5 ч. л.;
  • суміш перців – 0,5 ч. л.;
  • прованські трави – 0,5 ч. л.;
  • часник – 2 зуб. (середнього розміру);
  • лаврове листя – 1-2 шт.;
  • перець духмяний – 3 горошини;
  • цукор – 1 ст. л. (без гірки);
  • сіль – 1 ч. л.;
  • вода гаряча – 150 мл.

Курячі гомілки можна приготувати і на день народження. Головне – це гарна подача. Рецепти знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Курку помити та скласти в пакет. Додати паприку, суміш перців, прованські трави та вичавити через прес часник. Зав'язати пакет, перемішати та залишити на 20-30 хвилин.
  2. Для секретного соусу змішати цукор та сіль. Розігріти в сотейнику або сковороді. При постійному помішуванні дочекатися розчинення цукру до красивого карамельного кольору. Одразу ж влити гарячу воду та перемішати. Після закипання проварити 30 секунд.
  3. На дно форми викласти лаврове листя та духмяний перець. Викласти гомілки.
  4. Зверху полити гарячим соусом, щоб він потрапив на всі шматочки курки.
  5. Запікати за 190 градусів 25 хвилин. Дістати курку і знову полити соусом. І запікати ще 20-25 хвилин.

Тут побачите, як приготувати секретний соус за цим рецептом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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