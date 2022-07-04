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Рецепта сендвіча Відьмака – готується з маринованою курячою грудинкою (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 липня, 16:40
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Курка маринується в суміші з темного пива, часнику, гострої гірчиці та соку лимона. Хліб, як видно з фото, потрібен чорний
Рецепт сендвіча Відьмака
Рецепт сендвіча Відьмака / Фото: Колаж: Сьогодні,

Вважаєте себе шанувальником світу Відьмака, тоді ви напевно знаєте про цей сендвіч. До слова, рецепт цукерок дальгона для шанувальників "Гри в кальмара" ми публікували.

Отже, сендвіч у віртуальній грі можна купити у шинкаря, знайти в якійсь скрині або відібрати у ворога. Рецепт вийшов у книзі The Witcher. Її авторки – кулінарні блогерки Nerds' Kitchen та Witcher Kitchen Аніта Сарна та Кароліна Крупецька.

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Хто знає, то наш герой любить відвідувати таверни, де п'є пиво та їсть м'ясо. Тому рецепт максимально адаптований до гастрономічної стилістики імперії Відьмака.

Під час приготування маринаду будьте обережні з додаванням меду. Якщо пиво солодкувате, меду треба менше.

Сендвіч Відьмака з маринованою курячою грудинкою

Інгредієнти на 2 порції:

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  • куряча грудинка – 350 г;
  • печериці – 100 г;
  • хліб – 4 скибки.

Для соусу:

  • майонез – 3 ст. л.;
  • петрушка – жменя;
  • сік лимона – 1 ст. л.;
  • сіль, перець.

Для маринаду:

  • темне пиво – 200 мл;
  • часник – 2 зубчики;
  • гостра гірчиця – 1 ст. л.;
  • мед – 1-2 ч. л.;
  • сік половини лимона;
  • солодка паприка – за смаком;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

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  1. Інгредієнти маринаду покласти в каструлю (часник вичавити через прес) і ретельно перемішати.
  2. Готувати на сильному вогні 15-20 хвилин, довівши до загустіння. Остудити до кімнатної температури.
  3. Обмазати маринадом курячі грудинки та поставити в холодильник мінімум на 1 годину.
  4. Поєднати всі інгредієнти для соусу, поставити в холодильник.
  5. Обсмажити філе близько 4 хвилин на олії. З іншого боку – 5 хвилин. Додатково обсмажити кожен бік по 30 секунд, притримуючи м'ясо щипцями.
  6. Наприкінці смаження додати кілька ложок води та струсити сковороду. Тушкувати під кришкою близько хвилини.
  7. На тій же сковороді обсмажити гриби по 1 хвилині з кожного боку, нарізати товстими скибочками. Довести до смаку сіллю та перцем.
  8. Обсмажити скибочки хліба по 1 хвилині з кожного боку.
  9. Хліб намазати соусом, додати обсмажені гриби та курячі грудинки, покласти другу скибочку, змастити соусом. Притиснути сендвіч рукою, щоб його було зручніше їсти.

Що таке сендвіч "Нечепура Джо" та як його приготувати – дізнаєтеся в цьому матеріалі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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