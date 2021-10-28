Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Рецепти мінтая на день народження – витратите небагато, але почастуєте чудово

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
28 жовтня, 11:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для початку потрібно купити не надто заморожений мінтай, щоб у процесі він не розвалювався. Буде чудово, якщо готувати його з томатним або вершковим соусом або запекти на овочевій подушці
Рецепти з мінтаєм на день народження
Рецепти з мінтаєм на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Мінтай – універсальний. Тобто не боїться жодних соусів, чи то вершкового або томатного, бо завжди виходить смачним.

Якщо шукайте чудові та бюджетні рецепти на день народження, то сміливо готуйте скумбрію, це теж смачно, або мінтай. Йому не потрібно багато спецій та лимона, щоб "вбити" рибний запах.

Реклама

Мінтай від anechka.chylikova запікається в сметані з часником, для риби в томатному соусі від iamcookru потрібні помідори, їх треба бланшувати, або томатна паста.

А от для рецепту від thesmilingfoodjourna потрібно трохи більше часу: мінтай обгортається в бекон і запікається на овочевій подушці.

Мінтай на овочевій подушці

Мінтай на овочевій подушці
Мінтай на овочевій подушці / Фото: instagram.com/thesmilingfoodjournal

Реклама

Інгредієнти :

  • Часник – 2 зуб.
  • Мінтай – 4 філе
  • Бекон – 8 шт.
  • Помідори або чері – 300 г
  • Нут варений або консервований – 200 г
  • Лимон, цибуля – по 1 шт.
  • Копчена паприка – 1 ч. л.
  • Олія
  • Сіль, перець, гострий перець, свіжа петрушка, спеції

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 200 градусів. Форму для запікання змастити олією, викласти нут, нарізані лимон та помідори. Додати розчавлений часник та спеції, перемішати.
  2. Готувати 10 хвилин, вийняти з духовки.
  3. Рибу промити і нарізати, посолити, поперчити. Обернути кожен шматок беконом та викласти на овочі. Готувати 10-15 хвилин.
  4. Посипати петрушкою або іншою зеленню.

Читайте також:

Реклама

Мінтай у томатному соусі

Мінтай у томатному соусі
Мінтай у томатному соусі / Фото: instagram.com/iamcookru/

Інгредієнти:

  • Філе мінтая – 600 г
  • Цибуля, морква – по 1 шт.
  • Томатна паста або помідори – 2 ст. л. або 4 шт.
  • Вода – 400 мл
  • Сіль, перець, спеції для риби – за смаком
  • Олія для смаження

Як приготувати:

  1. Цибулю нарізати півкільцями і викласти в розігріту сковороду з олією.
  2. Моркву натерти на тертці та обсмажити до м'якості.
  3. Мінтай нарізати на невеликі шматочки та викласти на овочі, додати спеції.
  4. Томатну пасту трохи розвести у воді та залити рибу.
  5. Готувати на середньому вогні 25 хвилин.

Читайте також:

Запечений мінтай під сметанно-часниковим соусом


Минтай у вершково-часниковому соусі
Минтай у вершково-часниковому соусі / Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Інгредієнти:

  • Мінтай – 400 г
  • Сметана – 150 г
  • Часник – 5 г
  • Сіль, перець чорний мелений – за смаком
  • Приправа для риби, сік лимона – за смаком
  • Кріп – 1 пучок
  • Олія оливкова – 1 ст. л.

Як приготувати:

  1. Мінтай розрізати на порційні шматки, посолити, поперчити, додати приправу для риби.
  2. Нагріти сковороду, додати оливкову олію. Обсмажити філе мінтаю до напівготовності з двох боків на середньому вогні.
  3. В окремій ємності змішати сметану, дрібно нарізаний кріп, подрібнений часник, трохи солі. Залити рибу на сковороді, зменшити вогонь, перемішати рибу із соусом, накрити кришкою і тушкувати 15 хвилин.
  4. Збризкати лимонним соком, досолити за смаком.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти