Рецепти на Лазареву суботу – пиріг з тунцем та гречані млинці

Для пирога потрібно листкове тісто, рибні консерви та солоні огірки. Гречані млинці замішуються на молоці

Рецепт на Лазареву суботу / Фото: Колаж: Сьогодні

Одне з найважливіших православних свят – Лазарева субота – передує Вербній неділі. Цього дня ламають вербу, щоб наступного дня віднести її до церкви.

Про традиційні страви на Великдень ми докладно розповідали, у Лазареву суботу готують пироги з рибою, різні каші, гречані млинці.

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В пиріг від yuliakoptelovaпотрібні мариновані огірки та трохи твердого сиру. Млинці за рецептом massage_lpg_evgeniya замішуються на молоці.

Якщо ви дотримуєтеся посту, замінюйте недозволені інгредієнти або відмовляйтеся.

Гречані млинці

Гречані млинці / Фото: instagram.com/massage_lpg_evgeniya

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Інгредієнти:

гречане борошно – 150 г;

яйця – 2 шт.;

дрібка солі солі;

молоко – 250 мл;

вода – 125 мл;

олія.

Тут дізнаєтеся, як зробити красивий торт з морквяних млинців.

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Як приготувати:

Додати до борошна яйця, сіль, холодне молоко. Перемішати вінчиком. Накрити плівкою не в контакт і прибрати в холодильник на 3 години. Влити в тісто крижану воду і знову збити вінчиком. Насмажити млинці до готовності.

Рибний пиріг з консервованим тунцем

Пиріг з тунцем / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/

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Інгредієнти:

тісто листкове – 500 г;

тунець консервований – 2 б.;

цибуля, яйце – по 1 шт.;

огірки солоні – 2-3 шт.;

твердий сир – 100 г.

Ще один рецепт швидкого пирога з тунцем знайдете тут.

Як приготувати: