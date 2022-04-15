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Рецепти на Лазареву суботу – пиріг з тунцем та гречані млинці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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15 квітня, 13:24
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Для пирога потрібно листкове тісто, рибні консерви та солоні огірки. Гречані млинці замішуються на молоці
Рецепт на Лазареву суботу
Рецепт на Лазареву суботу / Фото: Колаж: Сьогодні

Одне з найважливіших православних свят – Лазарева субота – передує Вербній неділі. Цього дня ламають вербу, щоб наступного дня віднести її до церкви.

Про традиційні страви на Великдень ми докладно розповідали, у Лазареву суботу готують пироги з рибою, різні каші, гречані млинці.

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В пиріг від yuliakoptelovaпотрібні мариновані огірки та трохи твердого сиру. Млинці за рецептом massage_lpg_evgeniya замішуються на молоці.

Якщо ви дотримуєтеся посту, замінюйте недозволені інгредієнти або відмовляйтеся.

Гречані млинці

Гречані млинці
Гречані млинці / Фото: instagram.com/massage_lpg_evgeniya

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Інгредієнти:

  • гречане борошно – 150 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • дрібка солі солі;
  • молоко – 250 мл;
  • вода – 125 мл;
  • олія.

Тут дізнаєтеся, як зробити красивий торт з морквяних млинців.

Як приготувати:

  1. Додати до борошна яйця, сіль, холодне молоко. Перемішати вінчиком. Накрити плівкою не в контакт і прибрати в холодильник на 3 години.
  2. Влити в тісто крижану воду і знову збити вінчиком.
  3. Насмажити млинці до готовності.

Рибний пиріг з консервованим тунцем

Пиріг з тунцем
Пиріг з тунцем / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/

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Інгредієнти:

  • тісто листкове – 500 г;
  • тунець консервований – 2 б.;
  • цибуля, яйце – по 1 шт.;
  • огірки солоні – 2-3 шт.;
  • твердий сир – 100 г.

Ще один рецепт швидкого пирога з тунцем знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Обсмажити цибулю до м'якості та додати тунець. Готувати до випарювання рідини.
  2. Додати нарізані огірки, яйце та тертий сир. Перемішати.
  3. Тісто трохи розкачати та викласти начинку. Накрити другим листом, защипнути краї.
  4. За бажанням змастити яйцем і випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 20 хвилин

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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