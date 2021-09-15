Рігатоні з томатами і рикотою від Джеймі Олівера – рецепт гарніру, який оцінить вся сім'я

Особливість – томати для соусу готуються двічі. Спочатку запікаються, потім обсмажуються. Таким чином вони отримують насичений смак і аромат. Автор рецепта запевняє, що ця страва насамперед сподобається дітям

Рігатоні з томатнім соусом і рікоттою / Фото: www.jamieoliver.com

Паста – це завжди виграшний варіянт, якщо хочеться зібрати за столом всю сім'ю, і щоб всім сподобалося. Джеймі Олівер рекомендує брати великі макарони рігатоні та приготувати до них томатний соус. Прикрасити страву можна сиром, у цьому рецепті є рикота. Якщо плануєте смачну сімейну вечерю, до того ж легку та швидку в приготуванні, спробуйте цей варіянт.

Рігатоні з томатами і рикотою

Інгредієнти

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1,5 кг виноградних помідорів;

4 зубчики часнику;

3 свіжого лаврового листя;

5 гілочок свіжого чебрецю;

1 крапля червоного винного оцту

400 г рігатоні;

оливкова олія першого віджиму;

80 г рикоти;

15 г базиліку – за бажанням.

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть помідори на велике деко і приправте морською сіллю і чорним перцем. Посипте неочищеними зубчиками часнику, гілочками чебрецю і лавровим листям, потім перекладіть у духовку і запікайте впродовж 25 хвилин або доти, доки шкірка помідорів не лопне. Дайте помідорам охолонути впродовж хвилини або двох, потім помістіть у сковороду з невеликою кількістю червоного винного оцту і дрібкою солі та перцю. Вичавіть часник у сковороду, прибравши шкірку, і тушкуйте 15 хвилин або поки не отримаєте густий соус майже кремової консистенції. Приберіть гілочки чебрецю. Відваріть рігатоні, злийте воду, трохи залишивши. Додайте пасту до соусу, якщо потрібно додайте трохи води, в якій варилася паста. Збризніть хорошою порцією оливкової олії, натріть рикоту на дрібній тертці і за бажанням додайте листя базиліку.

І ще один рецепт від Джеймі Олівера – пасти канелоні з грибами – дізнаєтеся тут.