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Рігатоні з томатами і рикотою від Джеймі Олівера – рецепт гарніру, який оцінить вся сім'я

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
15 вересня, 17:55
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Особливість – томати для соусу готуються двічі. Спочатку запікаються, потім обсмажуються. Таким чином вони отримують насичений смак і аромат. Автор рецепта запевняє, що ця страва насамперед сподобається дітям
Рігатоні з томатнім соусом і рікоттою
Рігатоні з томатнім соусом і рікоттою / Фото: www.jamieoliver.com

Паста – це завжди виграшний варіянт, якщо хочеться зібрати за столом всю сім'ю, і щоб всім сподобалося. Джеймі Олівер рекомендує брати великі макарони рігатоні та приготувати до них томатний соус. Прикрасити страву можна сиром, у цьому рецепті є рикота. Якщо плануєте смачну сімейну вечерю, до того ж легку та швидку в приготуванні, спробуйте цей варіянт.

Рігатоні з томатами і рикотою

Інгредієнти

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  • 1,5 кг виноградних помідорів;
  • 4 зубчики часнику;
  • 3 свіжого лаврового листя;
  • 5 гілочок свіжого чебрецю;
  • 1 крапля червоного винного оцту
  • 400 г рігатоні;
  • оливкова олія першого віджиму;
  • 80 г рикоти;
  • 15 г базиліку – за бажанням.

Спосіб приготування

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть помідори на велике деко і приправте морською сіллю і чорним перцем.
  2. Посипте неочищеними зубчиками часнику, гілочками чебрецю і лавровим листям, потім перекладіть у духовку і запікайте впродовж 25 хвилин або доти, доки шкірка помідорів не лопне.
  3. Дайте помідорам охолонути впродовж хвилини або двох, потім помістіть у сковороду з невеликою кількістю червоного винного оцту і дрібкою солі та перцю.
  4. Вичавіть часник у сковороду, прибравши шкірку, і тушкуйте 15 хвилин або поки не отримаєте густий соус майже кремової консистенції. Приберіть гілочки чебрецю.
  5. Відваріть рігатоні, злийте воду, трохи залишивши.
  6. Додайте пасту до соусу, якщо потрібно додайте трохи води, в якій варилася паста.
  7. Збризніть хорошою порцією оливкової олії, натріть рикоту на дрібній тертці і за бажанням додайте листя базиліку.

І ще один рецепт від Джеймі Олівера – пасти канелоні з грибами – дізнаєтеся тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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