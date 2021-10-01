Рольмопси або рулети з оселедця – звідки така назва і як їх приготувати

Якщо ви думали, що рулети з оселедця, умовно, з овочами називаються просто рулетами з оселедця, то це не так. Це рольмопси. Доволі розповсюджена й улюблена в Німеччині та країнах північної Європи закуска. За класичним рецептом оселедець потрібно відварити в підсоленій воді, маринувати, потім закручувати і скріплювати.
Отже, чому рольмопси так називаються і як їх приготувати правильно – нижче. Тут дізнаєтеся всі тонкощі приготування і кращі маринади для скумбрії.
Схожі на морду мопса
Так думають німці, саме в Німеччині ця закуска отримала своє ім'я. Овочі, загорнуті в філе оселедця, чомусь асоціювалися у місцевих з цим собакою. Максимальну популярність рольмопси отримали в 19-му столітті. У кожній пристойній і не дуже пристойній пивній Берліна подавали цю закуску.
Любителі пива, після бурхливого застілля, поліпшували своє здоров'я рольмопсами.
Як правильно їсти рольмопси
Руками. Жодних виделок і ножів. Причому починати їсти потрібно саме з "мордочки". Тобто звідти, звідки добре видно начинку, огірки і моркву. У деяких місцях Німеччини їх можуть подати з тартаром з телятини, що трохи дивно. Або цілком традиційно – зі смаженою картоплею.
Рольмопси
Інгредієнти:
- 2 великі жирні оселедці;
- по 2 цибулини, моркви, солоних огірків;
- 1,5 ст. л. олії;
- по 100 мл оцту 3%, води;
- 1 ч. л. цукру;
- 1 лаврове листя;
- 2 бутони гвоздики;
- кориця на кінчику ножа;
- чорний перець.
Як приготувати:
- Моркву і цибулю очистити, тонко нарізати. Покласти овочі в каструлю з окропом, додати лаврове листя, перець, гвоздику, цукор. Варити 15 хвилин. Влити оцет, готувати ще 3 хвилини. Дати охолонути.
- Перекласти моркву і цибулю шумівкою з маринаду в тарілку.
- Оселедець очистити і обробити на філе. Філе змастити олією і гірчицею (за бажанням). Розподілити між філе моркву, солоний огірок і цибулю, сформувати рулети і закріпити дерев'яною шпажкою.
- Приготовлені рольмопси скласти в скляний посуд, залити остиглим маринадом і щільно закрити. Поставити в холодильник на 2-3 дні.
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