Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавці ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 👑 Міс Україна-2021 - фото

Як зробити гірчицю

Cніданок з Instagram

Коблер з персиками

Латте вдома

Перевіряємо якість продуктів

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Рольмопси або рулети з оселедця – звідки така назва і як їх приготувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 жовтня, 13:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Німеччині вважають, що "зовнішність" закуски схожа на морду мопса – звідси й назва. Для рольмопсів потрібен свіжий оселедець, його треба замаринувати, і морква із солоними огірками, які стануть начинкою
Рольмопси - рецепт
Рольмопси - рецепт / Фото: instagram.com/from_bulk_to_hulk/

Якщо ви думали, що рулети з оселедця, умовно, з овочами називаються просто рулетами з оселедця, то це не так. Це рольмопси. Доволі розповсюджена й улюблена в Німеччині та країнах північної Європи закуска. За класичним рецептом оселедець потрібно відварити в підсоленій воді, маринувати, потім закручувати і скріплювати.

Отже, чому рольмопси так називаються і як їх приготувати правильно – нижче. Тут дізнаєтеся всі тонкощі приготування і кращі маринади для скумбрії.

Схожі на морду мопса

Реклама

Так думають німці, саме в Німеччині ця закуска отримала своє ім'я. Овочі, загорнуті в філе оселедця, чомусь асоціювалися у місцевих з цим собакою. Максимальну популярність рольмопси отримали в 19-му столітті. У кожній пристойній і не дуже пристойній пивній Берліна подавали цю закуску.

Любителі пива, після бурхливого застілля, поліпшували своє здоров'я рольмопсами.

Як правильно їсти рольмопси

Руками. Жодних виделок і ножів. Причому починати їсти потрібно саме з "мордочки". Тобто звідти, звідки добре видно начинку, огірки і моркву. У деяких місцях Німеччини їх можуть подати з тартаром з телятини, що трохи дивно. Або цілком традиційно – зі смаженою картоплею.

Рольмопси

Реклама

Рольмопс
Рольмопс / Фото: instagram.com/monikalebek/

Інгредієнти:

  • 2 великі жирні оселедці;
  • по 2 цибулини, моркви, солоних огірків;
  • 1,5 ст. л. олії;
  • по 100 мл оцту 3%, води;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 1 лаврове листя;
  • 2 бутони гвоздики;
  • кориця на кінчику ножа;
  • чорний перець.

Як приготувати:

  1. Моркву і цибулю очистити, тонко нарізати. Покласти овочі в каструлю з окропом, додати лаврове листя, перець, гвоздику, цукор. Варити 15 хвилин. Влити оцет, готувати ще 3 хвилини. Дати охолонути.
  2. Перекласти моркву і цибулю шумівкою з маринаду в тарілку.
  3. Оселедець очистити і обробити на філе. Філе змастити олією і гірчицею (за бажанням). Розподілити між філе моркву, солоний огірок і цибулю, сформувати рулети і закріпити дерев'яною шпажкою.
  4. Приготовлені рольмопси скласти в скляний посуд, залити остиглим маринадом і щільно закрити. Поставити в холодильник на 2-3 дні.
Реклама

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зберігати часник
Дізнатися
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти