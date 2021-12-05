Рулет "Довгий хлопчик" – м'ясне задоволення для тих, хто любить готувати швидко

Цей рулет люблять в Естонії, він підходить також і для урочистого столу. Готується з м'ясного фаршу, всередині якого розміщуються зварені круто яйця

Естонський рулет "Довгий хлопчик" / Фото: nami-nami.ee

"Довгий хлопчик" – естонська страва, яка здатна нагодувати всю сім'ю. У цій країні пишаються своїм ситним рулетом з яйцем усередині.

Він готується з міксу свинячого та курячого фаршу, до нього додається м'якуш білого хліба, замоченого в молоці.

Реклама

Формується "хлопчик" дуже швидко, запікається близько години. За цей час можна нарізати свій улюблений овочевий салат і подати як гарнір.

Kati.tallinn рекомендує трохи відбити фарш. Так він не прилипатиме до рук і формувати рулет буде простіше.

Ми розповідали про дуже популярний італійський рулет поркета, тепер плюс ще один м'ясний рулет з відомих усюди – до вашої уваги.

Реклама

Рулет "Довгий хлопчик"

Інгредієнти:

М'ясний фарш (яловичина + свинина) – 500 г

Білий хліб – 3-4 скибки

Молоко – 250 мл

Яйце – 1 шт.

Сіль, мелений чорний перець – за смаком

Для начинки:

Яйце – 5 шт.

Як приготувати:

Реклама