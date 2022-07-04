Рваний пиріг з лаваша – рецепт дуже ситного та простого сніданку (відео)

Коли є лаваш і найпростіші продукти, варто очікувати на найрізноманітніші та найсмачніші сніданки. Наприклад, гарячі роли, вони можуть бути з овочами, куркою, шинкою.
Рваний пиріг замішується максимум за п'ять хвилин. Потрібно намагатися нарвати лаваш приблизно однаково, так він буде одноріднішим і шаруватим.
На Канал ВО! Прості рецепти попереджають – пиріг треба запікати в нероз'ємній формі, щоб не витекло молоко.
Рваний пиріг з лаваша
Інгредієнти:
- яйця – 5 шт.;
- молоко – 300 мл;
- твердий сир – 200 г;
- сіль;
- лаваш – 300-350 г;
- вершкове масло для змащування форми.
Як приготувати:
- Яйця збити з молоком вінчиком. Додати тертий сир і трохи солі, перемішати.
- Лаваш порвати руками та додати до яєчної суміші. Перемішати.
- Форму (нероз'ємну) застелити пергаментом, змастити вершковим маслом та вилити масу.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.
Як готує рваний пиріг авторка рецепта – дивіться у відео.
Рецепт простих і смачних трубочок з лаваша знайдете в цьому матеріялі.