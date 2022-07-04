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Рваний пиріг з лаваша – рецепт дуже ситного та простого сніданку (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 липня, 07:01
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Легко здогадатися, що в яєчно-молочну суміш лаваш треба порвати на дрібні шматочки. Запікається пиріг у нероз'ємній формі близько 30 хвилин
Рваний пиріг з лаваша
Рваний пиріг з лаваша / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли є лаваш і найпростіші продукти, варто очікувати на найрізноманітніші та найсмачніші сніданки. Наприклад, гарячі роли, вони можуть бути з овочами, куркою, шинкою.

Рваний пиріг замішується максимум за п'ять хвилин. Потрібно намагатися нарвати лаваш приблизно однаково, так він буде одноріднішим і шаруватим.

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На Канал ВО! Прості рецепти попереджають – пиріг треба запікати в нероз'ємній формі, щоб не витекло молоко.

Рваний пиріг з лаваша

Рваний пиріг з лаваша
Рваний пиріг з лаваша

Інгредієнти:

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  • яйця – 5 шт.;
  • молоко – 300 мл;
  • твердий сир – 200 г;
  • сіль;
  • лаваш – 300-350 г;
  • вершкове масло для змащування форми.

Як приготувати:

  1. Яйця збити з молоком вінчиком. Додати тертий сир і трохи солі, перемішати.
  2. Лаваш порвати руками та додати до яєчної суміші. Перемішати.
  3. Форму (нероз'ємну) застелити пергаментом, змастити вершковим маслом та вилити масу.
  4. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.

Як готує рваний пиріг авторка рецепта – дивіться у відео.

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Рецепт простих і смачних трубочок з лаваша знайдете в цьому матеріялі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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