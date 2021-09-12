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З лавандою, кокосовою стружкою і амарето – 3 рецепти ароматного печива

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
12 вересня, 07:01
В закладинки
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Для цих рецептів будуть потрібні 2-3 чайні ложки сухої лаванди, кокосова стружка і зовсім небагато амарето. Кокосове печиво випікається без борошна, а до лавандового додається трохи меду
Лавандове печиво
Лавандове печиво / Фото: instagram.com/eda_u_morja/

З цим можуть посперечатися багато хто, але все-таки домашнє печиво ніколи не замінить куплене, навіть якщо воно з модної кондитерської. Кожне печиво, представлене нижче, цікаве по-своєму. Кокосове підійде тим, хто любить випічку без борошна. Амареті підкреслить смак кави і сухого вина, а лавандове подавайте до какао. Щоб ваше печиво вдалося, ознайомтеся з важливими для цього лайфхаками.

Амареті

Печиво амареті
Печиво амареті / Фото: instagram.com/imm0rtale/

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Інгредієнти

  • по 100 г мигдаль, цукор
  • 10 г ядра абрикосів
  • 20 г цукрова пудра
  • 1 шт. білок
  • 2 ч. л. амарето

Спосіб приготування

  1. Очистити ядра мигдалю і абрикосів від шкірки. Для цього їх потрібно прокип'ятити п'ять хвилин, потім обполоснути під холодною водою, після чого просушити на сухій сковороді або в духовці.
  2. Закласти горіхи і ядра в блендер і насипати половину цукрового піску. Подрібнити до стану борошна.
  3. Вбити в ємність для збивання один яєчний білок і додати дрібку солі. Збити на невеликих оборотах. Додати решту цукру і збивати до м'яких піків.
  4. Додати мигдалеве борошно і акуратно перемішати.
  5. Викласти майбутнє печиво на пергамент за допомогою чайної ложки або кондитерського мішка. Залишайте між печивом невелику відстань.
  6. Посипте печиво цукровою пудрою, духовка в цей час розігрівається до 120 градусів. Випікайте печиво 15 хвилин.

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Кокосове печиво без борошна

Кокосове печиво без борошна
Кокосове печиво без борошна / Фото: instagram.com/szevalich/

Інгредієнти

  • 2 шт. яйця
  • 100г цукру
  • дрібка солі
  • 180 г кокосової стружки

Спосіб приготування

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  1. Яйця збити з цукром і сіллю, вмішати стружку.
  2. Скачайте кульки, укласти на пергамент.
  3. Випікати за 180 градусів 20-25 хвилин.

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Лавандове печиво з медом

Лавандове печиво з медом
Лавандове печиво з медом / Фото: instagram.com/anna_stift/

Інгредієнти

  • 230 г вершкового масла
  • 100 г цукру
  • 130 г меду
  • 320 г борошна
  • дрібка солі
  • 2-3 ч. л. сушеної лаванди

Спосіб приготування

  1. Змішати м'яке вершкове масло з медом і цукром. Збити міксером. Додати сіль, лаванду і борошно, перемішати лопаткою.
  2. Тісто розділити на дві частини і викласти на два аркуші пергаментного паперу. Надати форму ковбаски і покласти в морозилку на 30 хвилин.
  3. Потім дістати й прокатати на столі, надаючи рівну форму. Прибрати в морозилку на 15 хвилин.
  4. Розгорнути тісто, нарізати шайби по 0,5 см і перекласти на деко з пергаментом на відстані одне від одного.
  5. Випікати за 170 градусів 15 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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