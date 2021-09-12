З лавандою, кокосовою стружкою і амарето – 3 рецепти ароматного печива

З цим можуть посперечатися багато хто, але все-таки домашнє печиво ніколи не замінить куплене, навіть якщо воно з модної кондитерської. Кожне печиво, представлене нижче, цікаве по-своєму. Кокосове підійде тим, хто любить випічку без борошна. Амареті підкреслить смак кави і сухого вина, а лавандове подавайте до какао. Щоб ваше печиво вдалося, ознайомтеся з важливими для цього лайфхаками.
Амареті
Інгредієнти
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- по 100 г мигдаль, цукор
- 10 г ядра абрикосів
- 20 г цукрова пудра
- 1 шт. білок
- 2 ч. л. амарето
Спосіб приготування
- Очистити ядра мигдалю і абрикосів від шкірки. Для цього їх потрібно прокип'ятити п'ять хвилин, потім обполоснути під холодною водою, після чого просушити на сухій сковороді або в духовці.
- Закласти горіхи і ядра в блендер і насипати половину цукрового піску. Подрібнити до стану борошна.
- Вбити в ємність для збивання один яєчний білок і додати дрібку солі. Збити на невеликих оборотах. Додати решту цукру і збивати до м'яких піків.
- Додати мигдалеве борошно і акуратно перемішати.
- Викласти майбутнє печиво на пергамент за допомогою чайної ложки або кондитерського мішка. Залишайте між печивом невелику відстань.
- Посипте печиво цукровою пудрою, духовка в цей час розігрівається до 120 градусів. Випікайте печиво 15 хвилин.
Кокосове печиво без борошна
Інгредієнти
- 2 шт. яйця
- 100г цукру
- дрібка солі
- 180 г кокосової стружки
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром і сіллю, вмішати стружку.
- Скачайте кульки, укласти на пергамент.
- Випікати за 180 градусів 20-25 хвилин.
Лавандове печиво з медом
Інгредієнти
- 230 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 130 г меду
- 320 г борошна
- дрібка солі
- 2-3 ч. л. сушеної лаванди
Спосіб приготування
- Змішати м'яке вершкове масло з медом і цукром. Збити міксером. Додати сіль, лаванду і борошно, перемішати лопаткою.
- Тісто розділити на дві частини і викласти на два аркуші пергаментного паперу. Надати форму ковбаски і покласти в морозилку на 30 хвилин.
- Потім дістати й прокатати на столі, надаючи рівну форму. Прибрати в морозилку на 15 хвилин.
- Розгорнути тісто, нарізати шайби по 0,5 см і перекласти на деко з пергаментом на відстані одне від одного.
- Випікати за 170 градусів 15 хвилин.
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