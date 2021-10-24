З яблуком, сиром і американський класичний – рецепти пирогів з гарбузом

Гарбуз у випічці дружить з усім. Неймовірно гарними є сирники і запіканки. У цій добірці цікаві рішення для пирогів, а саме – з яблуком, сиром, а також рецепт класичного американського пирога з гарбузом. До речі, останній можна сміливо готувати і до Геловіну.
Для яблучно-гарбузового пирога від фудблогера ilike.2bake в тісто потрібна манна крупа, а сир для рецепта від foodblogger_nara потрібно буде добре перетерти або замінити його рикотою.
Якщо робитимете гарбузове пюре вперше, то після того, як ви його натрете, потрібно дати стекти зайвій рідині, щоб отримати насиченіший смак.
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Класичний американський пиріг
Інгредієнти:
- Цукор – 50 г
- Кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.
- Яйця – 2 шт.
- Згущене молоко – 150 г
- Гарбузове пюре – 250 г
- Кориця – за смаком
- Цукрова пудра, збиті вершки – для подачі
Для тіста:
- Борошно – 250 г
- Цукрова пудра – 50 г
- Вершкове масло – 125 г
- Жовток
- Крижана вода – 1 ст. л.
Як приготувати:
- Для тіста з'єднати борошно, цукор і масло в кухонному комбайні. Перемішувати, доки суміш не стане схожою на панірувальні сухарі.
- Додати жовток і крижану воду, перемішати. Сформувати корж у формі для випікання, злегка присипаній борошном, і поставити в холодильник під плівкою на 30 хвилин.
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- На корж покласти пергамент і вантаж і випікати 10 хвилин. Прибрати вантаж і випікати ще 10 хвилин, остудити.
- Для крему змішати цукор і кукурудзяний крохмаль. Збити яйця, згущене молоко, гарбуз і корицю.
- Вилити на тісто і випікати від 45 до 50 хвилин, остудити і поставити в холодильник на 1 годину.
- Посипати пиріг цукровою пудрою. Подавати зі збитими вершками.
Пиріг з гарбузом і яблуками
Інгредієнти:
- Манка – 160 г
- Борошно – 130 г
- Цукор – 180 г
- Молоко – 1 склянка
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Вершкове масло – 30 г
- Яблука – 2 шт.
- М'якоть гарбуза – 250 г
Як приготувати:
- Змішати всі сухі інгредієнти. Натерти на крупній тертці яблука і гарбуз.
- Викласти по черзі сухі інгредієнти і натерті яблука з гарбузом, акуратно розкладаючи лопаткою шари по формі.
- У молоко додати вершкове масло і на 30 секунд поставити в мікрохвильовку.
- Вилити в форму і виделкою зробити проколи, щоб рідина потрапила всередину.
- Випікати за 180 градусів, 35-40 хвилин.
Гарбузовий пиріг з рикотою
Інгредієнти:
- Борошно – 1 склянка
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Цукор – 2 ст. л.
- Масло вершкове – 70 г
- Яйце 1 шт.
Для начинки:
- Сир – 400 г
- Гарбуз – 200 г
- Сметана – 150 г
- Яйця – 3 шт.
- Цукор – 1 склянка
- Крохмаль кукурудзяний – 4 ст. л.
- Ваніль
Як приготувати:
- Для тісто масло порубати з борошном. Додати яйце і цукор, покласти в холодильник на 1 годину.
- Для начинки сир змішати з цукром, яйцями, ваніллю. Збити блендером до однорідного стану.
- Гарбуз нарізати на шматочки, протушкувати в каструлі з невеликою кількістю води до м'якості. Воду злити, блендером перебити гарбуз в пюре і додати крохмаль.
- Сирну масу розділити на дві частини. В одну додати пюре з гарбуза, ретельно перемішати. В іншу – 2 столові ложки крохмалю.
- Дня форми і боки вистелити пергаментом. Вікласти тісто.
- Залити столовою ложкою начинку. Можна чергувати сирну і гарбузову, щоб вийшла "зебра".
- Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці впродовж 1 години.
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