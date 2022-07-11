Салат "Берлінський", який захочеться їсти щодня (відео)

Ймовірно, "Берлінським" цей салат назвали через присутність шинки та консервованих огірків. Німці це люблять. А ще вони люблять додавати до курячої печінки яблука, виходить дуже смачно.
Салат доволі ситний. Окрім шинки, ще будуть варені яйця. Жовтки підуть у заправку, в якій є трохи гірчиці.
Рецепт зі сторінки Смаколик.юа Марія Михальченко.
Салат "Берлінський"
Інгредієнти:
- 300 г шинки;
- 300 г маринованих огірків;
- 1 болгарський перець (великий);
- 2 яйця;
- 2 яєчні білки;
- зелена цибуля;
- 150 г свіжого огірка;
- 100 г сиру.
Для заправки:
- 2 варені жовтки;
- 2 ст. л. йогурту (майонезу або сметани);
- 1 ч. л. неміцної гірчиці;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Для заправки жовтки розчавити виделкою, з'єднати з іншими інгредієнтами та ретельно розмішати.
- Інгредієнти салату нарізати. Додати нарізану зелень і тертий сир.
- Заправити салат та перемішати.
Нижче – відео про цей салат від його авторів.
Не пропустіть рецепт цікавої запіканки хопель попель, вона точно з Німеччини.