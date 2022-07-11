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Салат "Берлінський", який захочеться їсти щодня (відео)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 липня, 17:03
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Огірки потрібні двох видів – консервовані та свіжі. Ще з овочів є болгарський перець. Заправляється соусом на основі йогурту, сметани або майонезу на вибір
Як приготувати салат "Берлінський"
Як приготувати салат "Берлінський"

Ймовірно, "Берлінським" цей салат назвали через присутність шинки та консервованих огірків. Німці це люблять. А ще вони люблять додавати до курячої печінки яблука, виходить дуже смачно.

Салат доволі ситний. Окрім шинки, ще будуть варені яйця. Жовтки підуть у заправку, в якій є трохи гірчиці.

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Рецепт зі сторінки Смаколик.юа Марія Михальченко.

Салат "Берлінський"

Салат "Берлінський"
Салат "Берлінський"

Інгредієнти:

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  • 300 г шинки;
  • 300 г маринованих огірків;
  • 1 болгарський перець (великий);
  • 2 яйця;
  • 2 яєчні білки;
  • зелена цибуля;
  • 150 г свіжого огірка;
  • 100 г сиру.

Для заправки:

  • 2 варені жовтки;
  • 2 ст. л. йогурту (майонезу або сметани);
  • 1 ч. л. неміцної гірчиці;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Для заправки жовтки розчавити виделкою, з'єднати з іншими інгредієнтами та ретельно розмішати.
  2. Інгредієнти салату нарізати. Додати нарізану зелень і тертий сир.
  3. Заправити салат та перемішати.

Нижче – відео про цей салат від його авторів.

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Не пропустіть рецепт цікавої запіканки хопель попель, вона точно з Німеччини.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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