Салат "Берлінський", який захочеться їсти щодня (відео)

Огірки потрібні двох видів – консервовані та свіжі. Ще з овочів є болгарський перець. Заправляється соусом на основі йогурту, сметани або майонезу на вибір

Як приготувати салат "Берлінський"

Ймовірно, "Берлінським" цей салат назвали через присутність шинки та консервованих огірків. Німці це люблять. А ще вони люблять додавати до курячої печінки яблука, виходить дуже смачно.

Салат доволі ситний. Окрім шинки, ще будуть варені яйця. Жовтки підуть у заправку, в якій є трохи гірчиці.

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Рецепт зі сторінки Смаколик.юа Марія Михальченко.

Салат "Берлінський"

Салат "Берлінський"

Інгредієнти:

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300 г шинки;

300 г маринованих огірків;

1 болгарський перець (великий);

2 яйця;

2 яєчні білки;

зелена цибуля;

150 г свіжого огірка;

100 г сиру.

Для заправки:

2 варені жовтки;

2 ст. л. йогурту (майонезу або сметани);

1 ч. л. неміцної гірчиці;

сіль, перець.

Як приготувати:

Для заправки жовтки розчавити виделкою, з'єднати з іншими інгредієнтами та ретельно розмішати. Інгредієнти салату нарізати. Додати нарізану зелень і тертий сир. Заправити салат та перемішати.

Нижче – відео про цей салат від його авторів.

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