Салат "Цезар" – рецепти класичного з анчоусами та звичнішого з куркою

"Цезар" безсумнівно прикрасить святковий стіл, якщо віддаєте перевагу салатам без майонезу навіть на Новий рік.
Сьогодні варіянтів "Цезаря" достатньо і на будь-який смак, але спочатку це був порваний руками салат романо (ромен).
Він заправлявся соусом зі звареним некруто яйцем, збитим з оливковою олією, тертим пармезаном та вустерширським соусом.
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У 30-х роках минулого століття, у США, коли "Цезар" став популярним, до нього стали додавати анчоуси.
Такий рецепт ми знайшли на Seriouseats.com, салат з куркою – редакційний. І в один, і в інший потрібний вустерширський соус.
Салат "Цезар" – рецепт з анчоусами
Інгредієнти:
- Оливкова олія – 100 мл
- Часник – 2 зуб. (подрібнених)
- Білий хліб або батон – 200 г
- Тертий пармезан – 100 г
- Яєчний жовток
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Анчоуси – 4-6 шт.
- Вустерширський соус – 1 ч. л.
- Ріпакова (рапсова) олія – 80 мл
- Салат романо – 2 головки (внутрішнє листя)
- Сіль, чорний перець
Як приготувати:
- Духовку розігріти до 190 градусів. Змішати 3 столові ложки оливкової олії із подрібненим часником і збити впродовж 30 секунд. Процідити, щоби прибрати з олії часник. Часник відкласти. Додати кубики хліба та перемішати.
- Додати 2 столові ложки пармезану, перемішати та приправити за смаком сіллю та перцем. Перекласти на деко. Запікати близько 15 хвилин. Вийняти з духовки і перемішати ще з 2 столовими ложками пармезану. Дати охолонути.
- Для заправки з'єднати яєчний жовток, лимонний сік, анчоуси, вустерширський соус, часник, пропущений через прес, та 1/4 склянки сиру пармезану.
- Збивати блендером, при цьому додаючи потроху рапсової олії до утворення однорідної емульсії. Постійно збиваючи, повільно ввести 60 мл оливкової олії. Рясно приправити за смаком сіллю та перцем.
- Перед подачею заправити салат. Додати пармезан та грінки, перемішати.
- Перекласти в салатник і посипати сиром та грінками.
Салат "Цезар" – рецепт з куркою
Інгредієнти:
- Качан салату романо – 1 шт.
- Пармезан – 100 г
- Куряче філе – 2 шт.
- Сіль, мелений чорний перець
Для заправки:
- Філе анчоуса – 4 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Діжонська гірчиця – 2 ст. л.
- Білий винний оцет – 1 ст. л.
- Вустерський соус – 1 ч. л.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Дрібка меленого перцю
- Соняшникова олія – 150 мл
- Оливкова олія – 100 мл
Для крутонів:
- Чіабата – 1 шт. або білий хліб – 200 г
- Олія – 50 мл
- Часник – 1 зуб.
- Сіль
Як приготувати:
- Куряче філе запекти в духовці, відварити або посмажити на сковороді, приправивши за смаком. Остудити та нарізати тонкими смужками.
- Для заправки змішати в блендері яйце, очищений часник, анчоуси, винний оцет, діжонську гірчицю, сіль, цукор, перець та оливкову олію. Збити до однорідної маси. Додати олію, збити в густу емульсію.
- Хліб нарізати на кубики. Перемішати олію з подрібненим часником, посолити. Полити хліб олійною сумішшю, добре перемішати та запекти 5 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.
- Половину пармезану натерти на дрібній тертці. Решту сиру натерти великими пелюстками.
- Листя салату помити та обсушити, крупно порвати.
- Зібрати салат, заправити та прикрасити за смаком.
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