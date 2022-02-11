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Салат "Цезар" – смачний рецепт з мінімумом калорій

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 лютого, 18:20
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Готується з пекінською капустою, заправляється натуральним йогуртом. Курячі грудки для цього салату треба запекти
Салат "Цезар"
Салат "Цезар" / Фото: Depositphotos

Ми знаємо, що класичний "Цезар" готується з анчоусами, звичніший нам з куркою теж максимально наблизився до класики.

Цей дієтичний і до того ж порівняно недорогий. Замість салату айсберг тут пекінська капуста. Її треба порвати руками.

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Для грінок – цільнозерновий хліб, який обсмажується на сухій сковороді. Спеції додавайте за смаком.

Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.

Салат "Цезар", дієтичний рецепт

Салат "Цезар", дієтичний рецепт
Салат "Цезар", дієтичний рецепт / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Інгредієнти на одну порцію:

  • куряча грудка запечена, пекінська капуста – по 50 г;
  • чері – 100 г;
  • твердий сир або пармезан – 20 г;
  • йогурт натуральний – 30 г;
  • хліб цільнозерновий – 2 скибочки.

Тут знайдете рецепт нового бурякового салату, у його складі є обсмажені солоні огірки.

Як приготувати:

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  1. Курячі грудки нарізати на невеликі кубики. Сир натерти або нарізати тонкими пластинами.
  2. Порвати руками пекінську капусту. Чері розрізати навпіл.
  3. Хліб нарізати кубиками та обсмажити.
  4. З'єднати всі інгредієнти та заправити йогуртом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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