Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Без молока та яєць

Вечеря за півгодини

Домашній хліб

Пісні страви

Як зберігати грудне молоко

Продукти тривалого зберігання
СЬОГОДНІ Їжа

Салат "Мімоза"- класичний рецепт на 8 Березня із сардинами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 березня, 14:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Особливості цього салату, що всі інгредієнти максимально подрібнюються, а картопля, морква та яйця натираються дрібно
Салат "Мімоза"
Салат "Мімоза" / Фото: Depositphotos

"Мімоза" тим і хороша, що це максимально недорогий і дуже смачний салат. Це класика 8 Березня, і якщо є можливість приготувати його, обов'язково зробіть це.

"Мімоза" красива і цілком заслуговує на почесне місце серед інших страв, які можна приготувати цього дня.

Реклама

Готувати "Мімозу" нескладно, але весь процес займає не менше півтори години, а крім того, всі шари мають просочитися перед подачею.

Салат "Мімоза"

Салат на 8 Березня
Салат на 8 Березня / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Реклама
  • 370 г сардин у власному соку;
  • 200 г моркви;
  • 4 яйця;
  • 1/4 ріпчастої або червоної цибулі;
  • 250 г картоплі;
  • майонез, кріп, сіль.

Ще один святковий салат з рибних консервів та плавленого сиру знайдете тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Моркву і картоплю відваріть в шкірці до готовності. Остудіть і очистіть.
  2. Яйця відваріть круто, дайте охолонути і очистіть.
  3. Злийте з рибної консерви сік, рибу викладіть в салатник з невисокими бортиками і розімніть виделкою. Видаліть видимі кісточки.
  4. Посипте зверху подрібненою цибулею і змастіть майонезом.
  5. Натріть варену картоплю на середній тертці і викладіть її наступним шаром. Трохи посоліть і змастіть майонезом.
  6. Зверху натріть моркву, посоліть і теж змастіть майонезом.
  7. Розділіть яйця на білки і жовтки. Натріть білки і на морквяний шар.
  8. Подрібніть кріп, залишивши три гілочки для прикраси. Прикрасьте салат нарізаним кропом по колу, а в центр покладіть гілочки.
  9. Жовток натріть на дрібній тертці і викладіть у вигляді мімози.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Содоль Юрій Іванович. Командувач Морської піхоти. У боях за Волноваху врятував сотні українських бійців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, за що отримав звання Герой України. Захищає рідний Маріуполь.
Слава Україні!
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти