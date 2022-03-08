Салат "Мімоза"- класичний рецепт на 8 Березня із сардинами

"Мімоза" тим і хороша, що це максимально недорогий і дуже смачний салат. Це класика 8 Березня, і якщо є можливість приготувати його, обов'язково зробіть це.
"Мімоза" красива і цілком заслуговує на почесне місце серед інших страв, які можна приготувати цього дня.
Готувати "Мімозу" нескладно, але весь процес займає не менше півтори години, а крім того, всі шари мають просочитися перед подачею.
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Салат "Мімоза"
Інгредієнти:
- 370 г сардин у власному соку;
- 200 г моркви;
- 4 яйця;
- 1/4 ріпчастої або червоної цибулі;
- 250 г картоплі;
- майонез, кріп, сіль.
Ще один святковий салат з рибних консервів та плавленого сиру знайдете тут.
Як приготувати:
- Моркву і картоплю відваріть в шкірці до готовності. Остудіть і очистіть.
- Яйця відваріть круто, дайте охолонути і очистіть.
- Злийте з рибної консерви сік, рибу викладіть в салатник з невисокими бортиками і розімніть виделкою. Видаліть видимі кісточки.
- Посипте зверху подрібненою цибулею і змастіть майонезом.
- Натріть варену картоплю на середній тертці і викладіть її наступним шаром. Трохи посоліть і змастіть майонезом.
- Зверху натріть моркву, посоліть і теж змастіть майонезом.
- Розділіть яйця на білки і жовтки. Натріть білки і на морквяний шар.
- Подрібніть кріп, залишивши три гілочки для прикраси. Прикрасьте салат нарізаним кропом по колу, а в центр покладіть гілочки.
- Жовток натріть на дрібній тертці і викладіть у вигляді мімози.