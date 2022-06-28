Салат "Міністерський" – можна готувати щодня та на будь-які свята (фото)

У цьому рецепті використовують відварене куряче філе, можна зустріти варіянт з відвареною яловичиною або свининою. Заправляється майонезом або сметаною

Рецепт "Міністерського" салату

Цей салат трохи перегукується із "Загадкою для гостей", тільки в "Міністерському", крім іншого, є омлет.

Красиво буде, якщо всі інгредієнти нарізати тонкою соломкою. Гриби та цибулю обсмажте окремо на невеликій кількості соняшникової олії. Краще, якщо цибуля буде білою, салатною.

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Рецепт знайшли на сторінці gotovim_doma1001.

Салат "Міністерський"

Салат "Міністерський"

Інгредієнти:

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куряче філе – 300 г;

яйце – 3 шт.;

молоко – 30 мл;

майонез – 150 мл;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

печериці – 8 шт.;

перець, сіль.

Як приготувати:

Куряче філе відварити, остудити, нарізати поперек волокон. Цибулю нарізати тонко й обсмажити на олії до золотавого кольору. Печериці нарізати пластинками й обсмажити на олії. Курячі яйця збити в окремій мисці з молоком і смажити, як омлет на сковороді. Омлет нарізати смужками й поєднати всі інгредієнти в салатнику. Заправити майонезом, довести до смаку сіллю та перцем.

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