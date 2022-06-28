Салат "Міністерський" – можна готувати щодня та на будь-які свята (фото)

Рецепт "Міністерського" салату
Цей салат трохи перегукується із "Загадкою для гостей", тільки в "Міністерському", крім іншого, є омлет.
Красиво буде, якщо всі інгредієнти нарізати тонкою соломкою. Гриби та цибулю обсмажте окремо на невеликій кількості соняшникової олії. Краще, якщо цибуля буде білою, салатною.
Рецепт знайшли на сторінці gotovim_doma1001.
Салат "Міністерський"
Салат "Міністерський"
Інгредієнти:
- куряче філе – 300 г;
- яйце – 3 шт.;
- молоко – 30 мл;
- майонез – 150 мл;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- печериці – 8 шт.;
- перець, сіль.
Як приготувати:
- Куряче філе відварити, остудити, нарізати поперек волокон.
- Цибулю нарізати тонко й обсмажити на олії до золотавого кольору.
- Печериці нарізати пластинками й обсмажити на олії.
- Курячі яйця збити в окремій мисці з молоком і смажити, як омлет на сковороді.
- Омлет нарізати смужками й поєднати всі інгредієнти в салатнику.
- Заправити майонезом, довести до смаку сіллю та перцем.
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