Салат "Хвилинка" з молодої капусти та рецепт особливо смачної заправки

Здавалося б, такий простий салат з молодою капустою, але ж можна зробити дуже цікавим. Обов'язково скуштуйте його із соусом на основі варених жовтків.
Тут теж весь секрет у заправці та, мабуть, у найбільш невикористовуваному – цукрі. Він справді дарує капусті дуже яскравий смак.
Фублогерка Ольга Матвій радить трохи потримати салат під плівкою у холодильнику, так капуста злегка промаринується під дією лимонного соку і стане ще смачнішою.
Салат з молодої капусти
Інгредієнти:
- капуста – 1 маленька;
- зелена цибуля – 4-5 шт.;
- пучок кропу.
Для заправки:
- сіль – половина ч. л.;
- олія – 4-5 ст. л.;
- сік лимона – 1 ст. л.;
- цукор – 1 ч. л.;
- перець – 1/4 ч. л.
Одразу два цікаві рецепти класичного салату з крабовими паличками зібрані в цьому матеріялі.
Як приготувати:
- Капусту дрібно нашаткувати, кріп дуже дрібно нарізати, зелену цибулю нарізати. З'єднати у мисці.
- Олію з'єднати з лимонним соком, цукром, солю і перецем. Перемішати.
- Заправити салат та перемішати.
Як робить цей салат авторка рецепта – дивіться у відео.
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