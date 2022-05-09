Салат "Хвилинка" з молодої капусти та рецепт особливо смачної заправки

Він миттєвий, адже використовуються лише капуста, кріп та зелена цибуля. Авторка рецепта пропонує трохи потримати його в холодильнику під плівкою, так заправка краще спрацює

Салат з молодої капусти - простий рецепт

Здавалося б, такий простий салат з молодою капустою, але ж можна зробити дуже цікавим. Обов'язково скуштуйте його із соусом на основі варених жовтків.

Тут теж весь секрет у заправці та, мабуть, у найбільш невикористовуваному – цукрі. Він справді дарує капусті дуже яскравий смак.

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Фублогерка Ольга Матвій радить трохи потримати салат під плівкою у холодильнику, так капуста злегка промаринується під дією лимонного соку і стане ще смачнішою.

Салат з молодої капусти

Салат з молодої капусти

Інгредієнти:

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капуста – 1 маленька;

зелена цибуля – 4-5 шт.;

пучок кропу.

Для заправки:

сіль – половина ч. л.;

олія – 4-5 ст. л.;

сік лимона – 1 ст. л.;

цукор – 1 ч. л.;

перець – 1/4 ч. л.

Одразу два цікаві рецепти класичного салату з крабовими паличками зібрані в цьому матеріялі.

Як приготувати:

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Капусту дрібно нашаткувати, кріп дуже дрібно нарізати, зелену цибулю нарізати. З'єднати у мисці. Олію з'єднати з лимонним соком, цукром, солю і перецем. Перемішати. Заправити салат та перемішати.

Як робить цей салат авторка рецепта – дивіться у відео.

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