Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза

Начинки для піци

Корисний сніданок

Без цукру та борошна

Оладки з капусти

Повітряне пюре

Ситна вечеря
СЬОГОДНІ Їжа

Салат "Хвилинка" з молодої капусти та рецепт особливо смачної заправки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 травня, 17:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Він миттєвий, адже використовуються лише капуста, кріп та зелена цибуля. Авторка рецепта пропонує трохи потримати його в холодильнику під плівкою, так заправка краще спрацює
Салат з молодої капусти - простий рецепт
Салат з молодої капусти - простий рецепт

Здавалося б, такий простий салат з молодою капустою, але ж можна зробити дуже цікавим. Обов'язково скуштуйте його із соусом на основі варених жовтків.

Тут теж весь секрет у заправці та, мабуть, у найбільш невикористовуваному – цукрі. Він справді дарує капусті дуже яскравий смак.

Реклама

Фублогерка Ольга Матвій радить трохи потримати салат під плівкою у холодильнику, так капуста злегка промаринується під дією лимонного соку і стане ще смачнішою.

Салат з молодої капусти

Салат з молодої капусти
Салат з молодої капусти

Інгредієнти:

Реклама
  • капуста – 1 маленька;
  • зелена цибуля – 4-5 шт.;
  • пучок кропу.

Для заправки:

  • сіль – половина ч. л.;
  • олія – 4-5 ст. л.;
  • сік лимона – 1 ст. л.;
  • цукор – 1 ч. л.;
  • перець – 1/4 ч. л.

Одразу два цікаві рецепти класичного салату з крабовими паличками зібрані в цьому матеріялі.

Як приготувати:

Реклама
  1. Капусту дрібно нашаткувати, кріп дуже дрібно нарізати, зелену цибулю нарізати. З'єднати у мисці.
  2. Олію з'єднати з лимонним соком, цукром, солю і перецем. Перемішати.
  3. Заправити салат та перемішати.

Як робить цей салат авторка рецепта – дивіться у відео.

Зі святкового приводу можна зробити "Загадку для гостей" – красивий і дуже смачний салат.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Чи використовуєте щавель у стравах?
Готувати
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити крохмаль?
Вівсянка
Вівсянка
Борошно
Борошно
Яйця
Яйця
1 /2
Ще продукти
Секрети свіжості
Як зберігати зелень?
Дізнатися
Лайфхак тижня
Домашній пломбір
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти