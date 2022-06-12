Салат "Мурашник" – рецепт одного з найоригінальніших салатів

Формувати його потрібно у вигляді мурашника, а прикрашається він тонко натертою і обсмаженою практично до стану чіпсів картоплею

Рецепт салату "Мурашник"

Завдяки творчому та кулінарному потенціялу господарок майже щодня народжується новий салат. Цікавий Загадку для гостей дуже рекомендуємо, серед інгредієнтів – нарізані млинці.

"Мурашник" – один з найпопулярніших на свято та на кожен день. Він прикрашається картоплею, приготовленою до стану фрі, тут важливо натерти її тонко.

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Ще потрібна курка, якщо є час запікайте філе, так буде набагато смачніше. Салат заправляється майонезом.

Рецепт від Калніна Наталія.

Салат "Мурашник"

Інгредієнти:

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відварена або запечена курка – 200 г;

свіжий огірок, помідор – по 2 шт.;

картопля – 3 шт.;

сир – 100 г;

часник – 2 зуб.;

сіль, перець, майонез, зелень.

Як приготувати:

Картоплю натерти на терці для моркви по-корейськи, добре промити й обсушити на рушнику. У сковороду налити олію заввишки 4-5 мм, невеликими порціями обсмажити картоплю до золотавого кольору. Куряче філе (відварене або запечене) нарізати соломкою, помідори та огірки нарізати брусочками. Сир натерти. Помідори викласти на друшляк, дати соку стекти. Зібрати салат: перший шар – половина курки, змастити майонезом, другий – половина огірків, змастити майонезом, третій – помідори, їх потрібно посолити та покласти часник, пропущений через прес, і так далі. Останній шар – тертий сир та майонез. Зверху викласти смажену картоплю і прикрасити зеленню.

Як готує салат "Мурашник" авторка рецепту, можна подивитися у відео.

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Якщо віддаєте перевагу максимально легким, тобто овочевим салатам, то приготуйте його з редисом, огірком та яйцями.