Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Соус для шашлику

Швидкий сніданок

Вечеря за 30 хвилин

Як у дитинстві

Хліб на сковороді

Домашня піта
СЬОГОДНІ Їжа

Салат на травневі – як приготувати "Загадку для гостей"

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 11:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знадобиться куряче філе. Його можна відварити, але краще, якщо воно запечеться зі спеціями. Салат заправляється майонезом
Святковий салат "Загадка для гостей"
Святковий салат "Загадка для гостей" / Фото: Depositphotos

Зазвичай з появою перших овочів і зелені хочеться якнайбільше найрізноманітніших овочевих салатів.

"Загадка для гостей" – ситніший і дуже святковий. У ньому також є овочі – огірки, помідори та зелена цибуля.

Реклама

Крім курячого філе, ситності йому додають нарізані млинці, вони замішуються на яйцях, борошні та крохмалі.

Фудблогерка У Тетяни радить запекти філе у спеціях, так салат буде смачніше.

Салат "Загадка для гостей"

Салат "Загадка для гостей"
Салат "Загадка для гостей" / Фото: У Татьяны

Реклама

Інгредієнти:

  • 250 г курячого філе;
  • 2 огірки;
  • 3 помідори;
  • 4 яйця;
  • майонез, зелена цибуля
  • по 1 ст. л. крохмалю, борошна;
  • сіль, перець.

Якщо у вашому оточенні є люди, народжені під сузір'ям Рак, почастуйте їх марокканським морквяним салатом.

Як приготувати:

Реклама
  1. Яйця збовтати з крохмалем та борошном. Розбити вінчиком грудочки.
  2. З тіста на олії насмажити млинці.
  3. Зелену цибулю вимити, обсушити та дрібно нарізати. З огірків зняти шкірку та нарізати тонкою соломкою. Помідори нарізати кубиком чи брусочками.
  4. Млинці скласти в рулет і нарізати на тонкі смужки та з'єднати з овочами.
  5. Філе нарізати соломкою і додати в салат. Заправити салат та акуратно перемішати. Посолити і поперчити за смаком.

Докладніше про цей салат дивіться у відео нижче.

Тут дізнаєтесь, як приготувати салат з молодої капусти, для якого потрібна особлива заправка з яєчних жовтків.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Будь в тренді
Топ-рецепт у TikTok
Готувати
Секрети свіжості
Як зберігати кавові зерна?
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Контроль якості
Як перевірити вершкове масло?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Лайфхак тижня
Домашня сметана
Хакнути

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти