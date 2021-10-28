Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Салат "Павутинка" на Геловін – він листковий, з куркою та грибами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
28 жовтня, 09:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цей салат листковий. Потрібні відварені курячі грудки, свіжі або мариновані печериці, твердий сир. Для декору – чорні маслини та морква по-корейськи
Салат "Павутинка"
Салат "Павутинка" / Фото: instagram.com/svet_lana_cook/

Салати на Геловін, різні, але стилізовані під свято, – це більше наша кулінарна вигадка. Ось так і був придуманий у народі салат "Павутинка", де в ролі "павутинки" виступає морква по-корейськи. Але її потрібно буде купити не лише для декору, вона є серед інгредієнтів.

Фудблогерка svet_lana_cook пропонує зробити його з печерицями, у нашому випадку зі свіжими, куркою та сиром. Принцип салату – листковий.

Реклама

Листковий салат "Павутинка" з куркою та грибами

Інгредієнти:

  • Печериці – 400 г
  • Грудка куряча, морква по-корейськи – по 300 г
  • Сир твердий – 200 г
  • Яйця – 5 шт.
  • Горошок зелений
  • Маслини
  • Майонез
  • Вершкове масло

Як приготувати:

  1. Відварити курку в солоній воді до готовності. Печериці порізати, обсмажити на вершковому маслі.
  2. Яйця та сир натерти крупно.
  3. Викласти салат шарами: м'ясо, гриби, майонез, морква, яйця, майонез, сир.
  4. З моркви зробити "павутинку", з горошку та маслин – "павука".

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти