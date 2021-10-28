Салат "Павутинка" на Геловін – він листковий, з куркою та грибами

Салати на Геловін, різні, але стилізовані під свято, – це більше наша кулінарна вигадка. Ось так і був придуманий у народі салат "Павутинка", де в ролі "павутинки" виступає морква по-корейськи. Але її потрібно буде купити не лише для декору, вона є серед інгредієнтів.
Фудблогерка svet_lana_cook пропонує зробити його з печерицями, у нашому випадку зі свіжими, куркою та сиром. Принцип салату – листковий.
Листковий салат "Павутинка" з куркою та грибами
Інгредієнти:
- Печериці – 400 г
- Грудка куряча, морква по-корейськи – по 300 г
- Сир твердий – 200 г
- Яйця – 5 шт.
- Горошок зелений
- Маслини
- Майонез
- Вершкове масло
Як приготувати:
- Відварити курку в солоній воді до готовності. Печериці порізати, обсмажити на вершковому маслі.
- Яйця та сир натерти крупно.
- Викласти салат шарами: м'ясо, гриби, майонез, морква, яйця, майонез, сир.
- З моркви зробити "павутинку", з горошку та маслин – "павука".