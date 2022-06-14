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Салат, пиріг та лимонад – 3 цікаві та швидкі рецепти з полуницею

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 червня, 09:52
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Це насипний або тертий пиріг, салат з курячою печінкою та шпинатом, він заправляється бальзамічним соусом. Усе це не потребує особливих умінь, усе готується просто
Рецепти з полуницею
Рецепти з полуницею / Фото: Колаж: Сьогодні

Звичайно, найсмачніша полуниця – це коли їси її просто так ну або використовуєш для сирників, теж дуже яскраво.

Але ця ягода може дати звичній їжі не лише красу, а й нові смакові відтінки. Українська фудблогерка pp_mamacook пропонує обсмажити курячу печінку на вершковому маслі, викласти на тарілку разом з полуницею та шпинатом, заправити декількома краплями бальзамічного соусу.

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Пиріг від elena_photofood випікається на основі пісочного тіста. Причому традиційно збирати його в кулю не потрібно, нехай залишається крихтою після замісу для хрусткої текстури.

Рецепт лимонаду редакційний, кількості цукру не вказуємо, додайте його на власний розсуд.

Салат з курячою печінкою та полуницею

Салат з курячою печінкою та полуницею
Салат з курячою печінкою та полуницею

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Інгредієнти:

  • печінка куряча – 300 г;
  • шпинат;
  • полуниця – 7-8 шт.;
  • копчена паприка, сушений базилік, сіль;
  • бальзамічний соус;
  • кукурудзяне борошно, вершкове масло – для смаження.

Як приготувати:

  1. Печінку почистити, нарізати, приправити базиліком та паприкою.
  2. Обсмажити на вершковому маслі в кукурудзяній паніровці 10-15 хвилин.
  3. На тарілку викласти шпинат, печінку та полуницю. Прикрасити бальзамічним соусом.

Зі шпинатом виходить чудове куряче філе, смачна та легка вечеря.

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Насипний пиріг з полуницею

Насипний пиріг з полуницею
Насипний пиріг з полуницею

Інгредієнти для тіста:

  • борошно – 280 г;
  • цукор – 140 г;
  • дрібка солі;
  • розпушувач – 6 г;
  • масло вершкове (заморожене) – 180 г;
  • жовток – 2 шт.;
  • оцет яблучний 4,5-9%, ванільний цукор – по 1 ч. л.

Начинка:

  • полуниця – 500 г;
  • крохмаль – 2 ст. л.;
  • цукор – 45 г;
  • цедра лимона – половина ч. л.

Як приготувати:

  1. З'єднати борошно, цукор, розпушувач та сіль, перемішати.
  2. Ввести частинами холодне вершкове масло, попередньо нарізане кубиками, замісити руками в крихту.
  3. Ввести яєчні жовтки та оцет. Тісто має залишитися крихтою, у кулю тісто не поєднувати.
  4. Тісто розділити на 2 частини для основи та для верху.
  5. Форму застелити пергаментом по дну та бортикам. Поступово розподілити по дну форми 2/3 частини тіста, прибрати в холодильник.
  6. Полуницю нарізати, додати цукор, крохмаль, цедру лимона і перемішати.
  7. На основу викласти начинку та розподілити терте тісто зверху. Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 45 хвилин.

З полуницею можна спробувати приготувати тирамісу. Замість кави для просочення савоярді спробуйте полуничний сік.

Полуничний лимонад

Для практично бездоганних Терезів – лимонад з полуницею
Для практично бездоганних Терезів – лимонад з полуницею

Інгредієнти:

  • 100 г свіжої полуниці;
  • 2 лимони;
  • 1 склянка води;
  • цукор – за смаком;
  • лід.

Як приготувати:

  1. Лимони ошпарити окропом і зрізати шкірку, білу м'якоть прибрати.
  2. Залити цедру водою, додати цукор і довести до кипіння. Дати сиропу настоятися 3 години.
  3. З лимонів вичавити сік. Полуницю подрібнити в блендері.
  4. З'єднати лимонад та ягідне пюре, додати лід.

Для турецького лимонаду полуниця не потрібна. Крім лимонів, візьміть апельсин. Рецепт напою читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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