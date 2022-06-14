Салат, пиріг та лимонад – 3 цікаві та швидкі рецепти з полуницею

Це насипний або тертий пиріг, салат з курячою печінкою та шпинатом, він заправляється бальзамічним соусом. Усе це не потребує особливих умінь, усе готується просто

Рецепти з полуницею / Фото: Колаж: Сьогодні

Звичайно, найсмачніша полуниця – це коли їси її просто так ну або використовуєш для сирників, теж дуже яскраво.

Але ця ягода може дати звичній їжі не лише красу, а й нові смакові відтінки. Українська фудблогерка pp_mamacook пропонує обсмажити курячу печінку на вершковому маслі, викласти на тарілку разом з полуницею та шпинатом, заправити декількома краплями бальзамічного соусу.

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Пиріг від elena_photofood випікається на основі пісочного тіста. Причому традиційно збирати його в кулю не потрібно, нехай залишається крихтою після замісу для хрусткої текстури.

Рецепт лимонаду редакційний, кількості цукру не вказуємо, додайте його на власний розсуд.

Салат з курячою печінкою та полуницею

Салат з курячою печінкою та полуницею

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Інгредієнти:

печінка куряча – 300 г;

шпинат;

полуниця – 7-8 шт.;

копчена паприка, сушений базилік, сіль;

бальзамічний соус;

кукурудзяне борошно, вершкове масло – для смаження.

Як приготувати:

Печінку почистити, нарізати, приправити базиліком та паприкою. Обсмажити на вершковому маслі в кукурудзяній паніровці 10-15 хвилин. На тарілку викласти шпинат, печінку та полуницю. Прикрасити бальзамічним соусом.

Зі шпинатом виходить чудове куряче філе, смачна та легка вечеря.

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Насипний пиріг з полуницею

Насипний пиріг з полуницею

Інгредієнти для тіста:

борошно – 280 г;

цукор – 140 г;

дрібка солі;

розпушувач – 6 г;

масло вершкове (заморожене) – 180 г;

жовток – 2 шт.;

оцет яблучний 4,5-9%, ванільний цукор – по 1 ч. л.

Начинка:

полуниця – 500 г;

крохмаль – 2 ст. л.;

цукор – 45 г;

цедра лимона – половина ч. л.

Як приготувати:

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З'єднати борошно, цукор, розпушувач та сіль, перемішати. Ввести частинами холодне вершкове масло, попередньо нарізане кубиками, замісити руками в крихту. Ввести яєчні жовтки та оцет. Тісто має залишитися крихтою, у кулю тісто не поєднувати. Тісто розділити на 2 частини для основи та для верху. Форму застелити пергаментом по дну та бортикам. Поступово розподілити по дну форми 2/3 частини тіста, прибрати в холодильник. Полуницю нарізати, додати цукор, крохмаль, цедру лимона і перемішати. На основу викласти начинку та розподілити терте тісто зверху. Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 45 хвилин.

З полуницею можна спробувати приготувати тирамісу. Замість кави для просочення савоярді спробуйте полуничний сік.

Полуничний лимонад

Для практично бездоганних Терезів – лимонад з полуницею

Інгредієнти:

100 г свіжої полуниці;

2 лимони;

1 склянка води;

цукор – за смаком;

лід.

Як приготувати:

Лимони ошпарити окропом і зрізати шкірку, білу м'якоть прибрати. Залити цедру водою, додати цукор і довести до кипіння. Дати сиропу настоятися 3 години. З лимонів вичавити сік. Полуницю подрібнити в блендері. З'єднати лимонад та ягідне пюре, додати лід.

Для турецького лимонаду полуниця не потрібна. Крім лимонів, візьміть апельсин. Рецепт напою читайте тут.