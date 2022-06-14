Салат, пиріг та лимонад – 3 цікаві та швидкі рецепти з полуницею

Звичайно, найсмачніша полуниця – це коли їси її просто так ну або використовуєш для сирників, теж дуже яскраво.
Але ця ягода може дати звичній їжі не лише красу, а й нові смакові відтінки. Українська фудблогерка pp_mamacook пропонує обсмажити курячу печінку на вершковому маслі, викласти на тарілку разом з полуницею та шпинатом, заправити декількома краплями бальзамічного соусу.
Пиріг від elena_photofood випікається на основі пісочного тіста. Причому традиційно збирати його в кулю не потрібно, нехай залишається крихтою після замісу для хрусткої текстури.
Рецепт лимонаду редакційний, кількості цукру не вказуємо, додайте його на власний розсуд.
Салат з курячою печінкою та полуницею
Інгредієнти:
- печінка куряча – 300 г;
- шпинат;
- полуниця – 7-8 шт.;
- копчена паприка, сушений базилік, сіль;
- бальзамічний соус;
- кукурудзяне борошно, вершкове масло – для смаження.
Як приготувати:
- Печінку почистити, нарізати, приправити базиліком та паприкою.
- Обсмажити на вершковому маслі в кукурудзяній паніровці 10-15 хвилин.
- На тарілку викласти шпинат, печінку та полуницю. Прикрасити бальзамічним соусом.
Зі шпинатом виходить чудове куряче філе, смачна та легка вечеря.
Насипний пиріг з полуницею
Інгредієнти для тіста:
- борошно – 280 г;
- цукор – 140 г;
- дрібка солі;
- розпушувач – 6 г;
- масло вершкове (заморожене) – 180 г;
- жовток – 2 шт.;
- оцет яблучний 4,5-9%, ванільний цукор – по 1 ч. л.
Начинка:
- полуниця – 500 г;
- крохмаль – 2 ст. л.;
- цукор – 45 г;
- цедра лимона – половина ч. л.
Як приготувати:
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- З'єднати борошно, цукор, розпушувач та сіль, перемішати.
- Ввести частинами холодне вершкове масло, попередньо нарізане кубиками, замісити руками в крихту.
- Ввести яєчні жовтки та оцет. Тісто має залишитися крихтою, у кулю тісто не поєднувати.
- Тісто розділити на 2 частини для основи та для верху.
- Форму застелити пергаментом по дну та бортикам. Поступово розподілити по дну форми 2/3 частини тіста, прибрати в холодильник.
- Полуницю нарізати, додати цукор, крохмаль, цедру лимона і перемішати.
- На основу викласти начинку та розподілити терте тісто зверху. Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 45 хвилин.
З полуницею можна спробувати приготувати тирамісу. Замість кави для просочення савоярді спробуйте полуничний сік.
Полуничний лимонад
Інгредієнти:
- 100 г свіжої полуниці;
- 2 лимони;
- 1 склянка води;
- цукор – за смаком;
- лід.
Як приготувати:
- Лимони ошпарити окропом і зрізати шкірку, білу м'якоть прибрати.
- Залити цедру водою, додати цукор і довести до кипіння. Дати сиропу настоятися 3 години.
- З лимонів вичавити сік. Полуницю подрібнити в блендері.
- З'єднати лимонад та ягідне пюре, додати лід.
Для турецького лимонаду полуниця не потрібна. Крім лимонів, візьміть апельсин. Рецепт напою читайте тут.