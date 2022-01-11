Салат "Росольє" – естонська відповідь нашому улюбленому оселедцю під шубою

Оселедець під шубою пішов далеко вперед. Тепер його готують та подають абсолютно несподівано, але зі звичними всім нам інгредієнтами – рибою, буряком, картоплею тощо.
Естонський "Росольє" відрізняється. Насамперед наявністю яблука, але можна або не брати його, або зовсім небагато.
Заправляється цей салат соусом зі сметани, гірчиці та соку лимона. Іноді його прикрашають тертим копченим сиром.
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Рецепт узятий у фудблогерки matushka_hariet.
Салат "Росольє"
Інгредієнти:
- 250 г оселедця слабосолоного;
- по 1 шт. відварена морква, буряк;
- 3 шт. відвареної картоплі
- 3 шт. варених яєць;
- маленька червона цибулина;
- 2 шт. маринованих огірків;
- 1 шт. кисле яблуко.
Для соусу:
- 4 ст. л. сметани;
- по 0,5 ч. л. гірчиці та соку лимона;
- сіль.
Як приготувати:
- Усі інгредієнти нарізати кубиком.
- Інгредієнти для соусу з'єднати та перемішати.
- Заправити салат. Відправити у холодильник на кілька годин.
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