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Салат "Росольє" – естонська відповідь нашому улюбленому оселедцю під шубою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 січня, 18:42
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Основна відмінність – наявність кислого яблука. Його варто додавати за смаком. Заправляється салат соусом зі сметани, гірчиці та соку лимона
Салат "Росольє"
Салат "Росольє" / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Оселедець під шубою пішов далеко вперед. Тепер його готують та подають абсолютно несподівано, але зі звичними всім нам інгредієнтами – рибою, буряком, картоплею тощо.

Естонський "Росольє" відрізняється. Насамперед наявністю яблука, але можна або не брати його, або зовсім небагато.

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Заправляється цей салат соусом зі сметани, гірчиці та соку лимона. Іноді його прикрашають тертим копченим сиром.

Рецепт узятий у фудблогерки matushka_hariet.

Салат "Росольє"

Інгредієнти:

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  • 250 г оселедця слабосолоного;
  • по 1 шт. відварена морква, буряк;
  • 3 шт. відвареної картоплі
  • 3 шт. варених яєць;
  • маленька червона цибулина;
  • 2 шт. маринованих огірків;
  • 1 шт. кисле яблуко.

Для соусу:

  • 4 ст. л. сметани;
  • по 0,5 ч. л. гірчиці та соку лимона;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Усі інгредієнти нарізати кубиком.
  2. Інгредієнти для соусу з'єднати та перемішати.
  3. Заправити салат. Відправити у холодильник на кілька годин.

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