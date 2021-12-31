Салат з крабовими паличками – вся тонкість у цікавій заправці для рису

Якими б не були салати на Новий рік-2022, багато хто продовжує з великим задоволенням готувати перевірену класику.
Салат з крабовими паличками один з них. Він справді чудовий і його потрібно готувати багато. Адже з'їдять його дуже швидко.
Цей рецепт взято у українського бренд-шефа Sergey Pokanevich, Сергій радить промивати рис мінімум 5 разів. А вже готовий додавати до інших інгредієнтів трохи теплим.
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Салат з крабовими паличками
Інгредієнти на 4 порції:
- Рис – 100 г
- Вода – 350 мл
- Сіль, перець – по щіпці
- Крабові палички – 200 г
- Кукурудза консервована – 300 г
- Яйця – 3 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
Заправка для рису:
- Сіль – щіпка
- Цукор, соєвий соус – по 1 ч. л.
- Оцет яблучний 6% – 2 ч. л.
Як приготувати:
- Промити рис, залити 300 мл води, підсолити та відварити.
- Крабові палички нарізати довільно, з кукурудзи злити рідину. З'єднати з паличками. Додати охолоджені терті яйця.
- Для заправки з'єднати всі інгредієнти та перемішати. Заправити готовий рис.
- Додати трохи чорного перцю, добре перемішати та заправити майонезом.
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