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Салат з куркою та броколі, який можна сміливо їсти увечері – швидкий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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17 січня, 20:20
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Філе попередньо відварюється, а броколі може бути свіжою або замороженою. Також у салат потрібно трохи твердого сиру. У якості заправки – натуральний йогурт
Салат з куркою та броколі
Салат з куркою та броколі / Фото: instagram.com/suchismita_samal/

Вважатимемо, що основні зимові свята добігли кінця, і настав час дати організму відпочити. У цьому можуть допомогти легкі салати, які наситять та складаються з некалорійних інгредієнтів.

У цьому салаті є білок (куряче філе), овочі (броколі) та корисна заправка у вигляді натурального йогурту.

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Фублогерка tatyana__kuznetsova каже, що це може бути повноцінна заміна вечері.

Салат з куркою та броколі

Салат з куркою та броколі
Салат з куркою та броколі / Фото: instagram.com/tatyana__kuznetsova_

Інгредієнти:

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  • Філе куряче відварене – 200 г
  • Броколі свіжа чи заморожена – 300 г
  • Сир твердий, йогурт – по 100 г
  • Часник – 2 зуб.
  • Сіль – за смаком

Якщо стоїть завдання нагодувати ситним салатом одразу чотирьох, то тоді потрібно готувати ліонський з яйцем та беконом.

Як приготувати:

  1. Охолоджене куряче філе порвіть руками. Можна користуватися ножем.
  2. Броколі опустіть у підсолений окріп і варіть 3-5 хвилин після закипання. Заморожену капусту можна відварювати, попередньо не розморожуючи.
  3. Відкиньте броколі на друшляк і облийте холодною водою. Наріжте невеликими суцвіттями та додайте до курки.
  4. Твердий сир натріть на великій тертці. Часник подрібніть та перемішайте з йогуртом.
  5. З'єднайте всі інгредієнти, перемішайте та посоліть за смаком.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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