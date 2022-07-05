Салат з макаронами, який прикрасять тунець й овочі – швидкий рецепт вечері (фото)

Салат з макаронами на вечерю / Фото: Колаж: Сьогодні, ,
Поки вариться паста, ви підготуєте решту інгредієнтів. Тобто салати з макаронами – дуже вдалий вибір, якщо не знаєте, що з'їсти на вечерю.
Вони дуже популярні в Італії, там їх заправляють переважно оливковою олією. У цьому рецепті цікавий соус. Для нього потрібні бальзамічний оцет та мед.
Рецепт зі сторінки ochen_vkysnaya_kotleta.
Салат з макаронами, тунцем та овочами
Салат з макаронами, тунцем та овочами
Інгредієнти:
- макарони;
- тунець у власному соку;
- огірок;
- чері;
- болгарський перець;
- зелений горошок;
- зелена цибуля – за смаком.
Для заправки:
- оливкова олія;
- бальзамічний оцет;
- мед;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Макарони відварити в підсоленій воді.
- З консервів злити зайвий сік, рибу перекласти салатницю.
- Огірок, болгарський перець, чері та зелену цибулю нарізати кубиком і відправити в салат разом із зеленим горошком.
- Для заправки змішати олію, оцет та мед.
- Макарони відкинути, дати охолонути.
- Додати в салат макарони, заправку, сіль та перець. Добре перемішати.
І ще один рецепт салату з макаронами, правда, теплого треба скуштувати.