Салат з макаронами, який прикрасять тунець й овочі – швидкий рецепт вечері (фото)

Макарони беремо з твердих сортів пшениці. З овочів – болгарський перець, огірок, помідори та зелений горошок. Тунець потрібний у власному соку

Салат з макаронами на вечерю / Фото: Колаж: Сьогодні, ,

Поки вариться паста, ви підготуєте решту інгредієнтів. Тобто салати з макаронами – дуже вдалий вибір, якщо не знаєте, що з'їсти на вечерю.

Вони дуже популярні в Італії, там їх заправляють переважно оливковою олією. У цьому рецепті цікавий соус. Для нього потрібні бальзамічний оцет та мед.

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Рецепт зі сторінки ochen_vkysnaya_kotleta.

Салат з макаронами, тунцем та овочами

Салат з макаронами, тунцем та овочами

Інгредієнти:

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макарони;

тунець у власному соку;

огірок;

чері;

болгарський перець;

зелений горошок;

зелена цибуля – за смаком.

Для заправки:

оливкова олія;

бальзамічний оцет;

мед;

сіль, перець.

Як приготувати:

Макарони відварити в підсоленій воді. З консервів злити зайвий сік, рибу перекласти салатницю. Огірок, болгарський перець, чері та зелену цибулю нарізати кубиком і відправити в салат разом із зеленим горошком. Для заправки змішати олію, оцет та мед. Макарони відкинути, дати охолонути. Додати в салат макарони, заправку, сіль та перець. Добре перемішати.

І ще один рецепт салату з макаронами, правда, теплого треба скуштувати.