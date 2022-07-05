Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🚑 Обстріл Слов'янська 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни

Помідори на зиму

Замість хліба

Холодний суп

Штрудель із вишнею

Смачно та недорого

Сендвіч Відьмака
СЬОГОДНІ Їжа

Салат з макаронами, який прикрасять тунець й овочі – швидкий рецепт вечері (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 липня, 17:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Макарони беремо з твердих сортів пшениці. З овочів – болгарський перець, огірок, помідори та зелений горошок. Тунець потрібний у власному соку
Салат з макаронами на вечерю
Салат з макаронами на вечерю / Фото: Колаж: Сьогодні, ,

Поки вариться паста, ви підготуєте решту інгредієнтів. Тобто салати з макаронами – дуже вдалий вибір, якщо не знаєте, що з'їсти на вечерю.

Вони дуже популярні в Італії, там їх заправляють переважно оливковою олією. У цьому рецепті цікавий соус. Для нього потрібні бальзамічний оцет та мед.

Реклама

Рецепт зі сторінки ochen_vkysnaya_kotleta.

Салат з макаронами, тунцем та овочами

Салат з макаронами, тунцем та овочами
Салат з макаронами, тунцем та овочами

Інгредієнти:

Реклама
  • макарони;
  • тунець у власному соку;
  • огірок;
  • чері;
  • болгарський перець;
  • зелений горошок;
  • зелена цибуля – за смаком.

Для заправки:

  • оливкова олія;
  • бальзамічний оцет;
  • мед;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Макарони відварити в підсоленій воді.
  2. З консервів злити зайвий сік, рибу перекласти салатницю.
  3. Огірок, болгарський перець, чері та зелену цибулю нарізати кубиком і відправити в салат разом із зеленим горошком.
  4. Для заправки змішати олію, оцет та мед.
  5. Макарони відкинути, дати охолонути.
  6. Додати в салат макарони, заправку, сіль та перець. Добре перемішати.

І ще один рецепт салату з макаронами, правда, теплого треба скуштувати.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Кулінарний гороскоп
Яке ти варення за знаком зодіаку?
Абрикосове
Абрикосове
Малинове
Малинове
Нектаринове
Нектаринове
Апельсинове
Апельсинове
1 /2
Дізнатися
Робите заготівлі на зиму?
Рецепти
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашній лимонад
Хакнути
Пісні страви
Рецепти без м'яса
Готувати
Контроль якості
Як перевірити сир?
Хакнути
Добірка страв
Що приготувати з печерицями
Рецепти
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити авокадо у раціоні?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Секрети свіжості
Як зберігати полуницю?
Дізнатися

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти