Салат з молодою капустою – весь секрет особливої заправки на основі жовтків

Молода капуста, разом з редисом, – найголовніші овочі квітня-травня та порівняно недорогі. Як смачно використовувати редис у салаті – ми писали.
Цей салат найпростіший, але тільки на перший погляд. Зазвичай яйця нарізаються повністю, тобто білки із жовтками. Тут нарізаними будуть лише білки.
Жовтки потрібно подрібнити за допомогою виделки та змішати із соняшниковою олією, сметаною і гірчицею. За бажанням додайте до салату трохи консервованого горошку.
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Рецепт побачили на каналі Апетитне ТБ.
Салат з молодої капусти з огірком та яйцями
Інгредієнти:
- молода капуста – 400 г;
- огірок – 1 шт.;
- яйця – 4 шт.;
- зелень;
- сіль;
- соняшникова олія, сметана – по 3 ст. л.;
- гірчиця – 1 ч. л.
Ще один сезонний салат, тільки з редисом та яйцем, знайдете тут.
Як приготувати:
- Капусту нашаткувати, огірки та зелень нарізати.
- Білки відокремити від жовтків. Білки нарізати соломкою та додати до овочів.
- Жовтки посолити та розім'яти виделкою.
- З'єднати олію, сметану і гірчицю, перемішати. Заправити салат.