Салат з молодою капустою – весь секрет особливої заправки на основі жовтків

Яєчні білки теж потрібні для салату, їх з огірками наріжте соломкою. Для заправки потрібна сметана

Салат с молодою капустою, огірком та яйцями / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/sofi.kotova

Молода капуста, разом з редисом, – найголовніші овочі квітня-травня та порівняно недорогі. Як смачно використовувати редис у салаті – ми писали.

Цей салат найпростіший, але тільки на перший погляд. Зазвичай яйця нарізаються повністю, тобто білки із жовтками. Тут нарізаними будуть лише білки.

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Жовтки потрібно подрібнити за допомогою виделки та змішати із соняшниковою олією, сметаною і гірчицею. За бажанням додайте до салату трохи консервованого горошку.

Рецепт побачили на каналі Апетитне ТБ.

Салат з молодої капусти з огірком та яйцями

Салат з молодої капусти з огірком та яйцями / Фото: instagram.com/home_kitchen_34_recipes

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Інгредієнти:

молода капуста – 400 г;

огірок – 1 шт.;

яйця – 4 шт.;

зелень;

сіль;

соняшникова олія, сметана – по 3 ст. л.;

гірчиця – 1 ч. л.

Ще один сезонний салат, тільки з редисом та яйцем, знайдете тут.

Як приготувати:

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