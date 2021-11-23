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Салати без майонезу на Новий рік 2022 року з несподіваними інгредієнтами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 листопада, 13:41
В закладинки
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Усі вони заправляються цікавими заправками на основі гірчиці, оливкової олії, бальзамічного оцту. У салат з фетою, хамоном та ківі потрібно трохи кленового сиропу
Салати без майонезу на Новий рік 2022
Салати без майонезу на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Майонез завжди робив та робить свою справу – з ним салати стають особливими. Салати на Новий рік 2022 можуть бути різними, у нашому випадку – заправлятися різними соусами.

Гірше вони від цього не будуть, а навпаки – підійдуть тим, хто віддає перевагу наближеній до дієтичної їжі навіть у свята.

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У салат з ківі, хамоном та фетою від kmalaja потрібно трохи кленового сиропу. Краще, якщо готувати його порційно, полити заправкою та подавати не перемішуючи.

Для салату з тунцем від salatomanya знадобляться помідори та трохи відвареної картоплі. У добре відомий "Тбілісі" за рецептом maevskaaoksana потрібна консервована червона квасоля.

Салат з тунцем

Салат з тунцем
Салат з тунцем / Фото: instagram.com/salatomanya/

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Інгредієнти:

  • Тунець консервований – 150 г
  • Листя салату – 50 г
  • Помідори – 2-3 шт. (можна взяти звичайні або чері)
  • Варені яйця – 2 шт.
  • Варена картопля – 1-2 шт.
  • Оливки зелені – за бажанням
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Французька гірчиця, сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Відварити картоплю та яйця, нарізати часточками.
  2. На тарілку викласти листя салату, полити заправкою з оливкової олії та гірчиці.
  3. Частками нарізати помідори. Розкласти картоплю, яйця та помідори на листя салату.
  4. Зверху викласти тунець та оливки. Посолити, поперчити за смаком.

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Салат "Тбілісі"

Салат "Тбілісі"
Салат "Тбілісі" / Фото: instagram.com/maevskaaoksana/

Інгредієнти:

  • Яловичина – 300 г
  • Болгарський перець – 1 великий
  • Часник – 2 зубчики
  • Квасоля червона консервована – 1 б.
  • Цибуля червона – 1 шт.
  • Волоські горіхи – жменя
  • Кінза або петрушка
  • Винний або яблучний оцет (можна замінити лимонним соком) – 1-2 ст. л.
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець, спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. З бляшанки з квасолею вилити рідину. Відварену яловичину, цибулю та болгарський перець нарізати соломкою, з'єднати з квасолею.
  2. Додати подрібнені горіхи, зелень. Приправити спеціями, сіллю та перцем.
  3. З'єднати винний оцет та оливкову олію, заправити салат.

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Салат з ківі, фетою та хамоном

Салат з ківі, фетою та хамоном
Салат з ківі, фетою та хамоном / Фото: instagram.com/kmalaja/

Інгредієнти:⠀

  • Рукола – 1 пачка
  • Волоські горіхи – жменя
  • Хамон – 75 г
  • Сир фета – 100 г
  • Ківі – 2 шт.

Для заправки:

  • Бальзамик, кленовий сироп – по 1 ст. л.
  • Діжонська гірчиця із зернами – 2 ч. л.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Сіль, мелений перець

Як приготувати:

  1. Волоські горіхи запекти в духовці впродовж 10 хвилин за 180 градусів, дати охолонути і подрібнити.
  2. Розкласти руколу, згорнути хамон у рулетики, викласти до руколи.
  3. Додати нарізані ківі, фету. Посипати волоськими горіхами.
  4. Інгредієнти для заправки ретельно змішати, полити салат.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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