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Салати на Новий рік 2022 – абсолютно нові рецепти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
17 листопада, 13:18
В закладинки
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Ви навряд чи куштували салати "Король стола" або "Пікова дама", а ще – салат з відвареними креветками та свіжими овочами з цікавою заправкою
Салати на Новий рік-2022
Салати на Новий рік-2022 / Фото: Depositphotos

Без салатів на Новий рік-2022 ніяк. Звісно, на столі стоятимуть традиційні та дуже улюблені. Але можна урізноманітнити їх тими варіянтами, які готувати ще доводилося.

Салати нижче відповідають вимогам Водяного Тигра до новорічного столу, тож їх можна готувати сміливо.

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"Король столу" від amazing_kulinariya готується у вигляді рулету, формувати його потрібно у прямокутній тарілці. Для салату з креветками та овочами за рецептом gotovim_vk можливі дві заправки – на основі грецького йогурту або оливкової олії.

Салат "Пікова дама" від juliettaby, в ідеалі, має бути викладений у формі піки.

Салат "Пікова дама"

Салат "Пикова дама"
Салат "Пикова дама" / Фото: instagram.com/juliettaby

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Інгредієнти:

  • 2 буряки середні, запекти в мундирі;
  • 1 солоний огірок;
  • 2 зубчики часнику;
  • 40 г волоських горіхів;
  • 1 яблуко несолодке;
  • майонез;
  • 35 г чорносливу.

Як приготувати:

  1. Буряк натерти на великій тертці.
  2. Чорнослив залити гарячою водою, щоб він пом'якшав, нарізати соломкою. Огірок нарізати.
  3. Часник натерти на дрібну тертку, яблуко – на велику. Волоські горіхи подрібнити.
  4. Усі інгредієнти перемішати та заправити майонезом.
  5. Верх салату посипати подрібненими горіхами.

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Салат з креветками та овочами

Салат з креветками та овочами
Салат з креветками та овочами / Фото: instagram.com/gotovim_vk/

Інгредієнти:

  • 200 г відварні креветки;
  • по 2 шт. свіжі огірки, яйця;
  • 1 шт. помідори;
  • маслини, сіль.

Для заправки 1:

  • 2 ст. л. сметана 10% або грецький йогурт;
  • 1 ч. л. діжонська гірчиця.

Для заправки 2:

  • 2 ст. л. оливкова олія;
  • 1 ч. л. діжонська гірчиця.

Як приготувати:

  1. Нарізати усі інгредієнти, крім креветок.
  2. Для заправки на вибір ретельно змішати інгредієнти.
  3. Заправити салат, прикрасити за бажанням.

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Салат "Король столу"

Салат "Король столу"
Салат "Король столу" / Фото: instagram.com/amazing_kulinariya_/

Інгредієнти:

  • 250-300 г куряче філе;
  • 5-6 картопля;
  • по 4 курячі яйця, свіжий огірок;
  • 50 г перетерті волоські горіхи;
  • 50 г курага або чорнослив;
  • майонез для заправки.

Для прикраси салату:

  • бляшанка консервованого горошку;
  • твердий сир;
  • пучок кінзи;
  • гранат.

Як приготувати:

  1. Відварити картоплю, курку та яйця. Огірки, яйця та картоплю натерти на тертці. Курку та сухофрукти нарізати дрібно.
  2. Взяти тарілку прямокутної форми, накрити харчовою плівкою.
  3. Формування салату: шар 1 – картопля, щільно укласти, промазати майонезом, шар 2 – куряче філе і знову майонез, шар 3 – яйця, промазати майонезом, шар 4 – горіхи із сухофруктами, знову майонез, шар 5 – огірки.
  4. Кожен шар потрібно трохи посолити, крім шару з горіхами та сухофруктами.
  5. Скрутити у рулет і замотати у плівку. Поставити у холодильник на кілька годин.
  6. Знову промазати з усіх боків майонезом.
  7. Інгредієнти для декору викласти діагональними смугами.
  8. Спочатку горошок, а по його краях – зерна гранату, між ними – тертий сир та подрібнена зелень.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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