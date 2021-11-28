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Салати з хурмою – до фрукта треба додати куряче філе або чорнослив з фетою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
28 листопада, 18:30
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Як радять автори рецептів, хурма має бути щільною, не в'язкою, але солодкою. Її в кожен із салатів потрібно по дві штуки. Якщо шкірка товста, її краще зняти
Салати з хурмою
Салати з хурмою / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви любите незвичайне для багатьох поєднання солоного і солодкого в одній тарілці, то час використовувати хурму в салатах.

Взагалі, є фрукти, які з куркою або солоним сиром ідеальні. Наприклад, всілякі варіяції салатів з грушею.

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Щодо хурми, то вона не має бути в'язкою. Обов'язково спробуйте її перед тим, як відправити в тарілку.

У салат з курячим філе за рецептом aleksandra.galkina.1990 потрібна солодка, але тверда хурма. Чорнослив у другий салат від ekaterina_chernavceva бажано попередньо замочити у гарячій воді.

Салат з хурмою та фетою

Салат з хурмою та фетою
Салат з хурмою та фетою / Фото: instagram.com/ekaterina_chernavceva/

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Інгредієнти:

  • Хурма – 2 шт.
  • Чері – 250 г
  • Мікс салату
  • Фета – 200 г
  • Чорнослив – 20 шт.
  • Волоські горіхи – жменя
  • Бальзамічний оцет

Як приготувати:

  1. Хурму помити та нарізати довільно. Нарізати фету. Чері – навпіл.
  2. Чорнослив замочити у гарячій воді на 15 хвилин.
  3. У тарілку викласти мікс салату, розкласти фету, помідори та хурму.
  4. Прикрасити нарізаним чорносливом та подрібненими горіхами. Заправити бальзамічним оцтом за смаком.

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Салат з хурмою та курячим філе

Салат з хурмою та курячим філе
Салат з хурмою та курячим філе / Фото: instagram.com/aleksandra.galkina.1990/

Інгредієнти:

  • Листя салату
  • Хурма – 2 шт.
  • Горіхи волоські – 150 г
  • Цибуля червона, куряча грудка – по 1 шт.

Для заправки:

  • Винний оцет – 1 ст. л.
  • Оливкова олія – 5 ст. л.
  • Цукор – 1-2 ч. л.
  • Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Курку замаринувати в улюбленому маринаді на 30 хвилин.
  2. Листя салату помити та обсушити. Хурму нарізати часточками, цибулю – півкільцями.
  3. Цибулю замаринувати в 2 ст. л. винного оцту та щіпці цукру на 10 хвилин.
  4. Грудку обсмажити і нарізати часточками.
  5. У тарілку на листя салату викласти курку, хурму, мариновану цибулю, посипати подрібненими горіхами.
  6. Інгредієнти для заправки з'єднати, перемішати та полити салат.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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