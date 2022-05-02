Самса листкова та хрумка – для начинки беріть курячий фарш і картоплю

Самса з Узбекистану, там вона гордість та надбання. Готується з різними начинками, перед випіканням прикрашається маком або кунжутом

Як приготувати самсу / Фото: instagram.com/__mukasheva_g

Рецептом ще одних листкових пиріжків, мальтійських пастиці, ми ділилися. Самса теж листкова, одна з найдавніших серед сьогодні відомих і собі подібних.

Тісто для них практично таке, як для вареників. Тільки дуже тонко розкочується та рясно змащується вершковим маслом.

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Перед формкою, тісто відправляється в морозилку на 25 хвилин. Ліпити самсу потрібно частинами, щоб тісто не встигало розтанути.

Саме за рахунок цього виходить шарувата та хрумка текстура пиріжків. На каналі Їжа на будь-який Смак дуже рекомендують стежити за температурою під час випікання.

Якщо вона буде нижчою за двісті градусів, самса не приготується, а якщо перетримати в духовці – самса стане сухою.

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Картоплю та цибулю для начинки намагайтеся нарізати дрібно, для цього рецепта використовується курячий фарш.

Самса з картоплею та фаршем

Самса з куркою та фаршем / Фото: instagram.com/__mukasheva_g

Інгредієнти на 15 штук:

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борошно – 500 г;

вода – 300 мл;

сіль – 1 ч. л.;

вершкове масло – 150 г;

фарш – 400 г;

картопля – 300 г;

цибуля – 200 г;

сіль, перець;

жовток;

молоко – 1 ст. л;

мак.

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Спосіб приготування:

У теплій воді розвести сіль. Вимісити тісто, щоб воно не липло до рук. Накрити та залишити на 7-10 хвилин. Розділити тісто на 3-4 частини. Скачати кожну частину в кульку й дати постояти кілька хвилин. Розкотити кожну кульку до товщини 2-3 міліметри. Щедро змастити кожен лист вершковим маслом, накладаючи їх одного на одного. Верхній шар не потрібно змащувати. Тісто розрівняти та загорнути у щільний рулет. Тісто потрібно остудити 5-7 хвилин. Розрізати тісто на порції та прибрати на 20-30 хвилин. Нарізати дрібно цибулю та картоплю, додати сіль та перець, перемішати. Додати фарш, знову перемішати. Тісто дістати з морозилки частинами, щоб вона не встигала танути. Тонко розкачати, викласти начинку та сформувати самсу у вигляді трикутника, шви підвернути. Викласти на застелене деко та змастити жовтком з молоком. Зверху присипати маком. Духовку розігріти до 200 градусів та випікати 30-35 хвилин.

Подивитись докладніше, як формується самса, можна у відео.

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