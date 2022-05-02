Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua

Страва на багатті

Корисний сніданок

Глазур для паски

Соковита курка

Десерт королеви

Як варити гречку
СЬОГОДНІ Їжа

Самса листкова та хрумка – для начинки беріть курячий фарш і картоплю

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 10:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Самса з Узбекистану, там вона гордість та надбання. Готується з різними начинками, перед випіканням прикрашається маком або кунжутом
Як приготувати самсу
Як приготувати самсу / Фото: instagram.com/__mukasheva_g

Рецептом ще одних листкових пиріжків, мальтійських пастиці, ми ділилися. Самса теж листкова, одна з найдавніших серед сьогодні відомих і собі подібних.

Тісто для них практично таке, як для вареників. Тільки дуже тонко розкочується та рясно змащується вершковим маслом.

Реклама

Перед формкою, тісто відправляється в морозилку на 25 хвилин. Ліпити самсу потрібно частинами, щоб тісто не встигало розтанути.

Саме за рахунок цього виходить шарувата та хрумка текстура пиріжків. На каналі Їжа на будь-який Смак дуже рекомендують стежити за температурою під час випікання.

Якщо вона буде нижчою за двісті градусів, самса не приготується, а якщо перетримати в духовці – самса стане сухою.

Реклама

Картоплю та цибулю для начинки намагайтеся нарізати дрібно, для цього рецепта використовується курячий фарш.

Самса з картоплею та фаршем

Самса з куркою та фаршем
Самса з куркою та фаршем / Фото: instagram.com/__mukasheva_g

Інгредієнти на 15 штук:

Реклама
  • борошно – 500 г;
  • вода – 300 мл;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • вершкове масло – 150 г;
  • фарш – 400 г;
  • картопля – 300 г;
  • цибуля – 200 г;
  • сіль, перець;
  • жовток;
  • молоко – 1 ст. л;
  • мак.

Як спекти пиріжки книші на один укус – дізнаєтесь тут.

Спосіб приготування:

  1. У теплій воді розвести сіль. Вимісити тісто, щоб воно не липло до рук. Накрити та залишити на 7-10 хвилин.
  2. Розділити тісто на 3-4 частини. Скачати кожну частину в кульку й дати постояти кілька хвилин.
  3. Розкотити кожну кульку до товщини 2-3 міліметри. Щедро змастити кожен лист вершковим маслом, накладаючи їх одного на одного. Верхній шар не потрібно змащувати.
  4. Тісто розрівняти та загорнути у щільний рулет. Тісто потрібно остудити 5-7 хвилин.
  5. Розрізати тісто на порції та прибрати на 20-30 хвилин.
  6. Нарізати дрібно цибулю та картоплю, додати сіль та перець, перемішати. Додати фарш, знову перемішати.
  7. Тісто дістати з морозилки частинами, щоб вона не встигала танути. Тонко розкачати, викласти начинку та сформувати самсу у вигляді трикутника, шви підвернути.
  8. Викласти на застелене деко та змастити жовтком з молоком. Зверху присипати маком. Духовку розігріти до 200 градусів та випікати 30-35 хвилин.

Подивитись докладніше, як формується самса, можна у відео.

Кобете – кримськотатарський пиріг, яким давно годували воїнів. Тут є його рецепт.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Будь в тренді
Топ-рецепт у TikTok
Готувати
Контроль якості
Як перевірити мед?
Дізнатися
Лайфхак тижня
Як варити каву без турки
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Секрети свіжості
Як зберігати кавові зерна?
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти