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Різні рецепти страв на шпажках до дня народження

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 листопада, 11:37
В закладинки
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Фудблогери радять попередньо залишити шпажки на кілька хвилин у теплій воді. Курку або рибу потрібно замаринувати та нарізати не надто крупно
Страви на шпажках - рецепти до дня народження
Страви на шпажках - рецепти до дня народження / Фото: Depositphotos

Навіть недорогі продукти можна приготувати та подати вишукано. Це стосується запіканок на основі курки та подачі страви на шпажках.

Ще вони швидко готуються і мають дуже презентабельний вигляд. Отже, якщо готуєтеся до дня народження, скористайтеся цими досить вивіреними в плані поєднання інгредієнтів рецептами.

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Курячі грудинки зі слайсами з кабачка за рецептом kira_pro_edu – дуже легка закуска та влаштує всіх, хто дотримується правильного харчування.

Для сосисок у тортильї та чері на шпажках від anait_foodblog_receptyсосиски краще брати довгі й не надто тонкі.

І ще для одного рецепта від pp_receptu потрібен лосось, який маринується в соусі на основі білого сухого вина.

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Лосось на шпажках

Лосось на шпажках
Лосось на шпажках / Фото: instagram.com/pp_receptu_

Інгредієнти:

  • Лосось – 700 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Сухе біле вино – 250 мл
  • Олія – 50 мл
  • Сіль – 1 ч. л
  • Чорний мелений перець, кмин – по 1/4 ч. л.
  • Лимон
  • Перець солодкий жовтий

Як приготувати:

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  1. Філе риби нарізати шматочками, цибулю – кільцями, з'єднати.
  2. Для маринаду змішати вино, лимонний сік, сіль, перець, кмин. Залити рибу маринадом і поставити у холодне місце на 2 години.
  3. Нарізати великим кубиком перець. Нанизати рибу на шпажки, чергуючи з цибулею та перцем.
  4. Викласти на пергамент, збризкати маринадом і запікати за 200 градусів 15-20 хвилин або дивитися по готовності.

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Шпажки з курячою грудкою та кабачком

Шпажки з курячою грудкою та кабачком
Шпажки з курячою грудкою та кабачком / Фото: instagram.com/kira_pro_edu

Інгредієнти:

  • Куряча грудка
  • Кабачок

Для маринаду:

  • Соєвий соус – 2 ст. л.
  • Мед, яблучний оцет – по 1 ч. л.
  • Часник – 1 зуб.
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Кунжут, орегано, чебрець

Як приготувати:

  1. Для маринаду пропущений через прес часник з'єднати з іншими інгредієнтами.
  2. Курку нарізати великими кубиками і замочити в маринаді на 30 хвилин. Шпажки покласти у теплу воду на 15 хвилин.
  3. Кабачок нарізати тонкими слайсами.
  4. На шпажку нанизати, чергуючи, курку та слайс із кабачка, загорнутий у рулет.
  5. Викласти на деко, застелене пергаментом, запікати 15 хвилин за 180 градусів.

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Сосиски в тортильї з чері на шпажках

Сосиски в тортильї з чері на шпажках
Сосиски в тортильї з чері на шпажках / Фото: instagram.com/anait_foodblog_recepty

Інгредієнти:

  • Чері, рукола – по 1 упаковці
  • Будь-який нарізаний сир – 1 упаковка
  • Сосиски – 1 упаковка
  • Соус песто
  • Тортилья або лаваш
  • Бальзамічний соус

Як приготувати:

  1. Тортилью скласти навпіл і обрізати краї. Розгорнути тортиьлю, змастити песто та викласти пластинку сиру. Покласти сосиску і згорнути в рулет, порізати на рівні частини.
  2. На шпажку по черзі нанизати чері та нарізані рулети.
  3. Викласти на деко, застелене пергаментом, запікати 8-10 хвилин за 180 градусів. ⠀
  4. При подачі викласти на руколу або іншу улюблену зелень, трохи полити бальзамічним соусом.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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