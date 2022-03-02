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Найсмачніші млинці – 6 важливих моментів, які допоможуть зробити їх такими

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 березня, 11:36
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Усі інгредієнти для суміші мають бути кімнатної температури. Хрусткими їх зробить трохи газованої води в тісті
Як приготувати смачні млинці
Як приготувати смачні млинці / Фото: Depositphotos

Який би рецепт не був обраний для млинців, а їх безліч, лайфхаки, як зробити їх ідеальними, однакові для всіх.

Цікаві добавки – від соку лимона та кориці до сушеного орегано їх однозначно поліпшать.

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Ну й тісто, його краще збивати ручним вінчиком, а якщо грудочки залишилися, то обов'язково процідіть.

Як зробити млинці найсмачнішими

Лимонні млинці
Лимонні млинці / Фото: Depositphotos

Борошно. Від нього багато чого залежить. Воно має бути кімнатної температури та обов'язково просіяним.

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Збивання. Експерти рекомендують збивати суміш за допомогою вінчика. Якщо грудочки залишилися, процідіть її, щоб не збивати зайвий раз.

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Газована вода. Додайте трохи в суміш, вона зробить млинці повітряними та хрусткими.

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Відпочинок тіста. Воно має постояти після замішування 15-20 хвилин. Суміш для млинців з гречаного борошна рекомендують потримати у холоді.

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Температура сковороди. Спочатку її потрібно добре розігріти, потім зменшити вогонь до середнього. А лише тепер можна починати смажити млинці.

Додаткові домышки. Вони покращать смак, це може бути трохи соку лимона, кориця, ванільний цукор, сушені трави.

За матеріалами Lovefood.com.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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