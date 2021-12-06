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Оселедець під шубою по-новому – дві цікаві подачі улюбленого салату

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 грудня, 11:42
В закладинки
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Перший рецепт – це рулет, який формується з традиційних інгредієнтів цього салату. Другий – складніше. Треба спекти бурякові млинці та змастити їх паштетом з оселедця, вершкового масла та майонезу
Оселедець під шубою по-новому - рецепти на Новий рік-2022
Оселедець під шубою по-новому - рецепти на Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Залежно від того, який рік за східним календарем настає, на столі має бути відповідний салат.

Ми розповідали про такий – це гарне "Тигреня".

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Але є непохитне, те, що готується незалежно від символів Нового року. Нижче є дві цікаві подачі оселедця під шубою, і вони варті уваги.

Українська фудблогерка kukhnya_yak_relaks пропонує спекти бурякові млинці, які потім з'єднаються з паштетом з оселедця.

На кулінарному сайті Kyxarka.ru салат пропонують зробити у формі рулету.

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Оселедець під шубою у формі рулету

Інгредієнти:

  • 4 шт. зварений у шкірці або запечений буряк;
  • 4 шт. зварена в шкірці морква;
  • 2-3 шт. зварена в шкірці картопля;
  • 2 шт. зварені круто яйця;
  • 1 середній оселедець;
  • 1 невелика цибулина;
  • майонез, сіль.

Як приготувати:

  1. Овочі потрібно зварити напередодні та добре охолодити. Оселедець розібрати на філе, видалити кістки і нарізати дрібним кубиком.
  2. Цибулю дрібно нарізати і змішати з оселедцем. Овочі очистити від шкірки та натерти на дрібній тертці. Яйця очистити і натерти на дрібній тертці.
  3. З буряка вичавити зайвий сік і викласти шаром на харчову плівку, посолити. Накрити плівкою або пакетом і трохи ущільнити.
  4. На буряк викласти моркву. Шар моркви має бути трохи меншим за шар буряка. Посолити, накрити пакетом та трохи ущільнити. Намазати майонезом.
  5. На моркву викласти шар тертої картоплі. Посолити, ущільнити та намазати майонезом.
  6. Далі – шар яєць, його потрібно ущільнити та намазати майонезом. У центрі смужкою-гіркою викласти оселедець з цибулею. Сформувати рулет та обтиснути краї.
  7. Прибрати у холодильник на 2-3 години.
  8. Перекласти на тарілку, зняти плівку. Прикрасити за бажанням.

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Оселедець під шубою по-новому

Інгредієнти:

  • 1 відварений буряк;
  • 1 ск. теплого молока;
  • 1 яйце;
  • карі, пажитник;
  • середземноморські трави;
  • сіль;
  • 3 ст. л. олії;
  • 1 цибулина;
  • 200 г борошна.

Для соусу:

  • 3 ст. л. домашнього майонезу;
  • 250 г філе оселедця;
  • 50 г вершкового масла;
  • зелень кропу.

Як приготувати:

  1. Буряк відварити та натерти на тертці. Додати склянку теплого молока, олію, подрібнити блендером.
  2. Додати яйце та спеції, перемішати. Цибулю натерти на дрібній тертці, додати до молочно-бурякової суміші, перемішати.
  3. Додати борошно, щоб вийшло тісто, як на млинці. Насмажити млинці на сухій сковороді.
  4. Для соусу майонезу додати вершкове масло та оселедець. Збити блендером.
  5. Підрівняти краї млинців за допомогою тарілки. Сформувати салат, чергуючи млинці з оселедцевою масою. Прикрасити за бажанням.
  6. Поставити на ніч у холодильник.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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