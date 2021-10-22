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Сендвічі та бутерброди на день народження – рецепти для активної вечірки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
22 жовтня, 13:00
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Хліб потрібен будь-який – білий тостовий, цільнозерновий або чіабата. Для італійських бутербродів знадобиться яловичина, для сендвічів з яєчним салатом – авокадо, класичний клубний сендвіч готується з індичкою
Рецепти сендвічів і бутербродів на день народження
Рецепти сендвічів і бутербродів на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Така їжа більше підходить для тематичних днів народження. Але в цілому, якщо на столі стоятимуть оригінальні сендвічі та бутерброди, то їх з'їдять точно. Навіть коли поруч будуть ситні гарячі закуски.

Це не просто хліб з різними начинками, це практично повноцінна, вивірена за інгредієнтами і зовнішнім виглядом, окрема страва. Творці цих сендвічів запевняють, приготувати їх максимум швидко і просто.

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Італійські бутерброди зі стейком

Італійські бутерброди зі стейком
Італійські бутерброди зі стейком / Фото: www.foodnetwork.com

Інгредієнти:

  • 1 середня цибулина, нарізана півкільцями;
  • 3 зубчики часнику, подрібнених;
  • 500 г яловичого стейка;
  • свіжа петрушка;
  • 200 г маринованих огірків;
  • 4 шт. чіабати, розрізані;
  • оливкова олія, гострий соус.

Як приготувати:

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  1. Цибулю і часник обсмажити на оливковій олії 3 хвилини, додати сіль і перець.
  2. Нарізати м'ясо і злегка відбити. Обсмажити зі спеціями і додати до цибулі з часником. Готувати 7-10 хвилин. Наприкінці додати петрушку.
  3. Чіабату скропити оливковою олією, огірки нарізати кільцями. Викласти начинку і огірки, накрити чіабатою.
  4. Подавати з гострим соусом.

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Сендвіч з яєчним салатом і авокадо

Сендвіч з яєчним салатом і авокадо
Сендвіч з яєчним салатом і авокадо / Фото: foodnetwork.com

Інгредієнти:

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  • 6 шт. яєць;
  • 100 г майонезу;
  • 1 ч. л. діжонської гірчиці;
  • сік половини лимона;
  • 8 скибочок цільнозернового хліба, підсмаженого;
  • 1 авокадо, розрізане навпіл;
  • сіль, перець, крес-салат.

Як приготувати:

  1. Відварити яйця, почистити і подрібнити з майонезом, гірчицею і лимонним соком. Приправити сіллю і перцем.
  2. Хліб трохи підсушити, намазати майонезом. Розкласти зверху авокадо.
  3. Додати яйця, зверху – крес-салат. Накрити хлібом.

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Класичний клубний сендвіч

Класичний клубний сендвіч
Класичний клубний сендвіч / Фото: www.foodnetwork.com

Інгредієнти:

  • білий хліб;
  • 150 г майонезу;
  • 4 шт. помідорів;
  • 16 скибочок хрусткого бекону;
  • 16 шматочків смаженої індички;
  • сіль, перець, салат-ромен.

Як приготувати:

  1. Хліб злегка обсмажити на оливковій олії.
  2. Кожну скибочку намазати майонезом і розкласти салат. Зверху викласти помідори, посолити, поперчити.
  3. Потім – по 2 скибки бекону на помідори та індичку. Приправити сіллю і перцем за смаком. Повторити те ж саме з другою скибкою хліба. Зверху накрити хлібом, змазаним майонезом.
  4. Повторити з другим шаром сендвіча.
  5. Скріпити шпажками і нарізати.

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Лінк скопійовано
Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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