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Шахове печиво зі Швеції – як спекти ванільно-шоколадне доповнення до кави

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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8 лютого, 08:10
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У Швеції його називають "Шакрутор", що можна перекласти як шашки. Найчастіше буває з чотирьох клітин, але зустрічається з восьми та більше
Шведське шахове печиво
Шведське шахове печиво / Фото: instagram.com/omjagvardinhemmafru

Кожна європейська країна має своє особливе печиво. В Італії це канестрелі, яке замішується на варених жовтках, а у Швеції оце гарне шахове.

Це класичне та смачне поєднання ванільного тіста із шоколадним. Тісто пісочне, тому воно має постояти в морозилці щонайменше 30 хвилин.

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Після списку інгредієнтів та плану приготування є відео, яке допоможе при формуванні печива.

Фублогерка Нerringinfurs.blogspot.com радить брати дрібний цукор, так вимагає рецепт. Якщо такого немає, треба трохи подрібнити його в кавомолці.

Шахове печиво

Шахове печиво
Шахове печиво / Фото: instagram.com/mat.gladje

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Інгредієнти:

  • 200 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 100 г дрібного цукру;
  • 2 1/2 склянки борошна, розпушеного;
  • 2 ст. л. несолодкого какао-порошку.
  • 2 ч. л. ванільного цукру.

Тут знайдете рецепт помаранчевого мандаринового печива з тріщинками.

Як приготувати:

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  1. М'яке вершкове масло збити міксером з цукром. Маса має стати однорідною і пишною та побіліти. Додати борошно, недовго перемішати міксером на маленькій швидкості.
  2. Тісто розділити на дві рівні половини. Одну половину повернути у чашу, додати ванільний цукор, перемішати.
  3. Вийняти ванільне тісто із чаші та повернути до неї відкладену половину тіста. Додати какао, перемішати.
  4. Руками сформувати з кожного виду тіста ком. Тісто не місити. Розрізати кожен на дві рівні половини.
  5. З кожної сформувати довгу ковбаску завтовшки приблизно 1 см.
  6. Викласти дві ковбаски (темну та світлу) на пластикову плівку впритул одне до одної. Щільно притиснути їх та надати прямокутної форми.
  7. Зверху викласти ще дві ковбаски, причому темну ковбаску кладемо на світлу, а світлу – на темну.
  8. Загорнути заготівлю в плівку та відправити у холодильник мінімум на 30 хвилин.
  9. Розгорнути плівку і акуратно нарізати поперек на скибочки завтовшки приблизно по 4 мм.
  10. Викласти на застелене пергаментним папером або силіконовим килимком деко.
  11. Випікати за 200 градусів 8-10 хвилин.

Тут дивіться, як правильно формувати шахове печиво перед випіканням.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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