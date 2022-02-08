Шахове печиво зі Швеції – як спекти ванільно-шоколадне доповнення до кави

Кожна європейська країна має своє особливе печиво. В Італії це канестрелі, яке замішується на варених жовтках, а у Швеції оце гарне шахове.
Це класичне та смачне поєднання ванільного тіста із шоколадним. Тісто пісочне, тому воно має постояти в морозилці щонайменше 30 хвилин.
Після списку інгредієнтів та плану приготування є відео, яке допоможе при формуванні печива.
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Фублогерка Нerringinfurs.blogspot.com радить брати дрібний цукор, так вимагає рецепт. Якщо такого немає, треба трохи подрібнити його в кавомолці.
Шахове печиво
Інгредієнти:
- 200 г вершкового масла кімнатної температури;
- 100 г дрібного цукру;
- 2 1/2 склянки борошна, розпушеного;
- 2 ст. л. несолодкого какао-порошку.
- 2 ч. л. ванільного цукру.
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Як приготувати:
- М'яке вершкове масло збити міксером з цукром. Маса має стати однорідною і пишною та побіліти. Додати борошно, недовго перемішати міксером на маленькій швидкості.
- Тісто розділити на дві рівні половини. Одну половину повернути у чашу, додати ванільний цукор, перемішати.
- Вийняти ванільне тісто із чаші та повернути до неї відкладену половину тіста. Додати какао, перемішати.
- Руками сформувати з кожного виду тіста ком. Тісто не місити. Розрізати кожен на дві рівні половини.
- З кожної сформувати довгу ковбаску завтовшки приблизно 1 см.
- Викласти дві ковбаски (темну та світлу) на пластикову плівку впритул одне до одної. Щільно притиснути їх та надати прямокутної форми.
- Зверху викласти ще дві ковбаски, причому темну ковбаску кладемо на світлу, а світлу – на темну.
- Загорнути заготівлю в плівку та відправити у холодильник мінімум на 30 хвилин.
- Розгорнути плівку і акуратно нарізати поперек на скибочки завтовшки приблизно по 4 мм.
- Викласти на застелене пергаментним папером або силіконовим килимком деко.
- Випікати за 200 градусів 8-10 хвилин.
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