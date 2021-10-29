Печериці в беконі: лише 2 інгредієнти, 30 хвилин часу – соковита страва на столі

Подавати цю закуску з овочами. Усе-таки і гриби, і бекон доволі ситні. За бажанням кожну печерицю можна обмотати в два шари, але тоді це готуватиметься трохи довше