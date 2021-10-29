Печериці в беконі: лише 2 інгредієнти, 30 хвилин часу – соковита страва на столі

Печериці та бекон – дуже вдале поєднання. У процесі запікання їхні соки зливаються, практично перетворюючись на соус.
Авторка рецепта – yevgeniya_nikitina – запевняє, що приготувати цю закуску вдасться максимально швидко. Словом, ще одна прекрасна страва з печерицями до списку улюблених у вас є.
Печериці в беконі
Інгредієнти:
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- Печериці
- Бекон
Як приготувати:
- У грибів обрізати ніжки та щільно обмотати їх беконом. Можна скріпити зубочистками.
- Викласти на деко, застелене пергаментом, випікати 30-35 хвилин за 180 градусів.