Кульки-жульєни – не тільки смачна вечеря, а й цілком святкова закуска

Потрібні курка, яка попередньо відварюється, гриби та сир. У цьому рецепті він копчений. З маси формуються кульки і обсмажуються в панірувальних сухарях

Кульки-жульєни / Фото: instagram.com/olesya_mar4enko

Для більшості поєднання курка-гриби-сир – найкраще, що може бути. Ці кульки-жульєни варто приготувати не лише на вечерю. Вони можуть стати оригінальною гарячою закускою на Новий рік.

У рецепті від olesya_mar4enk є копчений сир. Можна взяти будь-який інший. Ну й зелень. Вона змішується з відвареною куркою та обсмаженими з цибулею грибами.

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Кульки-жульєни – рецепт

Інгредієнти:

по 200 г відвареної курки, свіжих грибів;

1 цибулина;

150 г копченого сиру;

зелень, спеції;

1 ст. л. майонезу;

яйце, панірувальні сухарі.

Як приготувати: