Кульки-жульєни – не тільки смачна вечеря, а й цілком святкова закуска

Кульки-жульєни / Фото: instagram.com/olesya_mar4enko
Для більшості поєднання курка-гриби-сир – найкраще, що може бути. Ці кульки-жульєни варто приготувати не лише на вечерю. Вони можуть стати оригінальною гарячою закускою на Новий рік.
У рецепті від olesya_mar4enk є копчений сир. Можна взяти будь-який інший. Ну й зелень. Вона змішується з відвареною куркою та обсмаженими з цибулею грибами.
Кульки-жульєни – рецепт
Інгредієнти:
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- по 200 г відвареної курки, свіжих грибів;
- 1 цибулина;
- 150 г копченого сиру;
- зелень, спеції;
- 1 ст. л. майонезу;
- яйце, панірувальні сухарі.
Як приготувати:
- Відварену курку дрібно нарізати.
- Гриби та цибулю нарізати дрібно та обсмажити 5-7 хвилин. Остудити.
- Сир натерти, змішати з куркою, цибулею та грибами. Додати майонез та подрібнену зелень, ще раз перемішати.
- Сформувати кульки, обваляти в яйці, потім – у сухарях.
- Обсмажити в олії до золотавого кольору. Викласти на паперові рушники.
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