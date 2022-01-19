Вовняний хліб: чому він миттєво завоював YouTube та його відеорецепт

Мистецтво, інакше й не скажеш, випікання хліба зробило крок далеко вперед. Ми знаємо про екстраповітряний шокупан з Японії, зараз познайомимося з вовняним хлібом.
Його форма вражає, а текстура відрізняється неймовірною пишністю.
Тепер вовняний хліб став вірусним у YouTube, а першим, хто поділився зі світом його рецептом, став фудблогер з Малайзії під ім'ям Apron, ролик можна буде переглянути нижче.
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Випікається хліб без начинки або використовуються сухофрукти, сушені ягоди, шоколад, горіхи.
У рецепті від sweetandtastyhouse це заморожена вишня, яка змішується з цукровою пудрою та крохмалем.
Вовняний хліб
Інгредієнти:
- 180 г теплого молока;
- 10 г живих дріжджів або 3 г сухих дріжджів;
- 300 г борошна;
- дрібка солі;
- 30 г цукру;
- 1 яйце + яйце для змащування.
Для начинки:
- 100 г вишні;
- по 1 ч. л. крохмалю та цукрової пудри;
- 1 ст. л. розтопленого вершкового масла для змащування.
Рецепт сирно-часникового хліба, який готується за 30 хвилин, знайдете тут.
Як приготувати:
- У теплому молоці розвести дріжджі. Змішати всі сухі інгредієнти. Додати до них розведені в молоці дріжджі та одне яйце. Замісити за допомогою міксера з насадками для тіста, воно не має липнути до рук.
- Покласти тісто в ємність, накрити плівкою та поставити в тепле місце на 60 хвилин.
- Розділити тісто на 5 частин, скачати кожну частину в кульку, накрити плівкою та залишити на 15 хвилин. Після цього кожну кульку розкочати у витягнутий овал, який подумки розділити навпіл.
- Одну половину овалу розрізати на тонкі смужки, а на другу половину викласти вишню, змішану з цукровою пудрою та крохмалем. Загорнути тісто рулоном.
- На дно форми покласти пергамент і змастити пергамент та боки форми вершковим маслом. Викласти рулони на пергамент по колу, накрити плівкою та поставити в тепле місце на 60 хвилин.
- Перед випіканням змастити верх яйцем і випікати в попередньо розігрітій духовці за температури 170-180 градусів 20-25 хвилин до зарум'янювання. Верх готового хліба змастити розтопленим вершковим маслом.
Подивитися, як правильно формувати заготівлі для вовняного хліба, можна тут.