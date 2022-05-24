Шоколадний десерт без випічки за 15 хвилин – потрібно чотири інгредієнти

Один з них – згущене молоко. Можна взяти готове, але авторка цих ласощів радить і показує, як її зробити швидко та легко

Шоколадний десерт за 15 хвилин

Цей шоколадний десерт є дуже ніжним, але щільнішим за відомий баварський десерт з кремовою текстурою.

Якщо у вас є готове згущене молоко, потрібна одна бляшанка, то приготується він за 15 хвилин. Просто підігрійте його вершковим маслом і з'єднайте з какао.

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Можна скористатися рецептом рідкого згущеного молока від авторки рецепта Солодке життя з Юлією Шевчук.

Отже, коли маса трохи застигне, сформуйте цукерки улюбленої форми та прикрасьте какао.

Шоколадний десерт за 15 хвилин

Шоколадний десерт за 15 хвилин

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Інгредієнти:

молоко – 500 мл;

цукор – 160 г;

вершкове масло 82% – 30 г;

какао – 130 г.

Як приготувати:

У глибоку сковороду вилити молоко, додати цукор і довести суміш до закипання, помішуючи. Коли молоко закипить, додати вершкове масло частинами, помішуючи суміш. Готувати 15 хвилин. Коли суміш буде відтінку кави з молоком, то згущене молоко рідкої консистенції готове. Дати охолонути. Перелити суміш у миску і додати просіяне какао. Ретельно перемішати до однорідності. Тарілку застелити плівкою і рівномірно викласти шоколадну масу. Накрити плівкою. Відправити в морозилку на 20 хвилин. Зняти плівку, сформувати цукерки, прикрасити какао та прибрати у холодильник.

Як легко приготувати рідке згущене молоко дивіться у відео.

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