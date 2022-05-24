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Шоколадний десерт без випічки за 15 хвилин – потрібно чотири інгредієнти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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24 травня, 10:53
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Один з них – згущене молоко. Можна взяти готове, але авторка цих ласощів радить і показує, як її зробити швидко та легко
Шоколадний десерт за 15 хвилин
Шоколадний десерт за 15 хвилин

Цей шоколадний десерт є дуже ніжним, але щільнішим за відомий баварський десерт з кремовою текстурою.

Якщо у вас є готове згущене молоко, потрібна одна бляшанка, то приготується він за 15 хвилин. Просто підігрійте його вершковим маслом і з'єднайте з какао.

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Можна скористатися рецептом рідкого згущеного молока від авторки рецепта Солодке життя з Юлією Шевчук.

Отже, коли маса трохи застигне, сформуйте цукерки улюбленої форми та прикрасьте какао.

Шоколадний десерт за 15 хвилин

Шоколадний десерт за 15 хвилин
Шоколадний десерт за 15 хвилин

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Інгредієнти:

  • молоко – 500 мл;
  • цукор – 160 г;
  • вершкове масло 82% – 30 г;
  • какао – 130 г.

Як приготувати:

  1. У глибоку сковороду вилити молоко, додати цукор і довести суміш до закипання, помішуючи.
  2. Коли молоко закипить, додати вершкове масло частинами, помішуючи суміш. Готувати 15 хвилин. Коли суміш буде відтінку кави з молоком, то згущене молоко рідкої консистенції готове. Дати охолонути.
  3. Перелити суміш у миску і додати просіяне какао. Ретельно перемішати до однорідності.
  4. Тарілку застелити плівкою і рівномірно викласти шоколадну масу. Накрити плівкою. Відправити в морозилку на 20 хвилин.
  5. Зняти плівку, сформувати цукерки, прикрасити какао та прибрати у холодильник.

Як легко приготувати рідке згущене молоко дивіться у відео.

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Обов'язково спробуйте ще один красивий десерт без випічки "Бите скло", про нього ми вже писали.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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