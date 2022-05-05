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Шулики або ломанці – рецепт випічки, відтвореної шеф-кухарем Євгеном Клопотенком

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 травня, 17:14
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Це розсипчасте печиво з маковим соусом. Тісто для шуликів краще перетирати руками, тому масло не має бути надто м'яким
Шулики або ломанці з маковим соусом
Шулики або ломанці з маковим соусом / Фото: klopotenko.com, Колаж: Сьогодні

Десерти та випічка в українській кухні вкрай самобутня та різноманітна: від соковитих сирних гомбовців до хрустких шуликів або ламанців.

Ця хрумка випічка готувалася насамперед на літні православні свята. Спочатку була пісною, але потім до неї стали додавати яйця та сметану.

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Подаються шулики із соусом на основі маку. Їдять або макаючи в соус, або вже залиту смачною заправкою.

Для соусу Євген Клопотенко використовує молоко, мед та корицю, його потрібно проварити у повільному вогні близько 10 хвилин.

Шулики з маковим соусом

Для тіста:

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  • 250 г борошна;
  • 75 г вершкового масла;
  • 100 г цукру;
  • 1 яйце;
  • 100 г сметани;
  • 1 ст. л. маку;
  • ½ ч. л. розпушувача;
  • по дрібці кмину та сіль.

Для макового соусу:

  • 100 г маку;
  • 250 мл молока;
  • 2 ст. л. меду;
  • 1 ч. л. меленої кориці.

Старовинний рецепт паляниці на сковороді знайдете у цьому матеріялі.

Як приготувати:

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  1. Для тіста висипте в миску 250 г борошна й додайте ½ ч. л. розпушувача, дрібку кмину, дрібку солі, 1 ст. л. маку та 100 г цукру. Перемішайте сухі інгредієнти вінчиком.
  2. Покладіть у тісто 75 г вершкового масла та розітріть руками до стану масляної крихти.
  3. Потім вбийте в миску яйце і додайте 100 г сметани. Замісіть туге тісто. Увімкніть духовку розігріватись до температури 185 градусів.
  4. Розкачайте тісто між двома аркушами пергаменту в пласт завтовшки приблизно 3 мм. Зробіть багато проколів виделкою та випікайте 15 хвилин у розігрітій духовці до золотавого кольору.
  5. Приготуйте маковий соус. Для цього в глибокій сковороді з'єднайте 100 г маку з 250 мл молока. Додайте 2 ст. л. меду та 1 ч. л. меленої кориці. Прогрійте на маленькому вогні 7-10 хвилин, помішуючи.
  6. Готовий корж поламайте руками на шматочки довільного розміру, викладіть у тарілку та полийте соусом.

Тут дізнаєтесь, як Євген Клопотенко маринує м'ясо для шашлику та з яким соусом подає.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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