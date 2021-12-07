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Швейцарські картопляні рьошті з яйцями – ідея для яскравого сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
7 грудня, 07:02
В закладинки
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Сиру або відварену картоплю потрібно натерти на великій тертці, обсмажити на сковороді й довести до готовності в духовці. Наприкінці приготування на рьошті розбиваються яйця
Швейцарські картопляні рьошті
Швейцарські картопляні рьошті / Фото: www.bonappetit.com

У нас є ситний і красивий панський драник, у швейцарців – рьошті. Картопля для цієї страви натирається крупно, у Швейцарії для цього навіть існує спеціяльний гаджет.

Готувати можна як з відвареної картоплі, так і з сирої. Експерти кажуть, що другий варіянт смачніший.

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У рецепті від Вonappetit.com пропонують запекти рьошті разом з яйцями та з цікавим соусом.

Рьошті з яйцем

Інгредієнти:

  • 3 шт. картоплі, очищеної;
  • 1 невелика цибулина, дуже тонко нарізана;
  • по 1 ч. л. солі, діжонської гірчиці;
  • чорний перець;
  • оливкова олія;
  • 1 дрібно натертий зубчик часнику;
  • 1 ст. л майонезу;
  • 2 ст. л. дрібно натертий пармезан плюс ще для подачі;
  • 6 шт. великих яєць;
  • зелень.

Як приготувати:

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  1. Розігріти духовку до 180 градусів. До тертої картоплі додати цибулю, віджати з картоплі сік. Додати сіль, перець та перемішати.
  2. Обсмажити картопляний млинець по 8-10 хвилини з кожного боку. Потім викласти на застелене деко і запікати близько 15 хвилин.
  3. З'єднати подрібнений часник, лимонний сік, майонез, гірчицю, 20-25 мл оливкової олії, ретельно перемішати і додати спеції з тертим пармезаном.
  4. Дістати рьошті з духовки, полити часниковим соусом і рівномірно розбити яйця зверху, приправити сіллю та перцем. Готувати у духовці 10-12 хвилин.
  5. Готові рьошті прикрасити зеленню.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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