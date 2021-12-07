Швейцарські картопляні рьошті з яйцями – ідея для яскравого сніданку

У нас є ситний і красивий панський драник, у швейцарців – рьошті. Картопля для цієї страви натирається крупно, у Швейцарії для цього навіть існує спеціяльний гаджет.
Готувати можна як з відвареної картоплі, так і з сирої. Експерти кажуть, що другий варіянт смачніший.
У рецепті від Вonappetit.com пропонують запекти рьошті разом з яйцями та з цікавим соусом.
Далі по темі
Рьошті з яйцем
Інгредієнти:
- 3 шт. картоплі, очищеної;
- 1 невелика цибулина, дуже тонко нарізана;
- по 1 ч. л. солі, діжонської гірчиці;
- чорний перець;
- оливкова олія;
- 1 дрібно натертий зубчик часнику;
- 1 ст. л майонезу;
- 2 ст. л. дрібно натертий пармезан плюс ще для подачі;
- 6 шт. великих яєць;
- зелень.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 180 градусів. До тертої картоплі додати цибулю, віджати з картоплі сік. Додати сіль, перець та перемішати.
- Обсмажити картопляний млинець по 8-10 хвилини з кожного боку. Потім викласти на застелене деко і запікати близько 15 хвилин.
- З'єднати подрібнений часник, лимонний сік, майонез, гірчицю, 20-25 мл оливкової олії, ретельно перемішати і додати спеції з тертим пармезаном.
- Дістати рьошті з духовки, полити часниковим соусом і рівномірно розбити яйця зверху, приправити сіллю та перцем. Готувати у духовці 10-12 хвилин.
- Готові рьошті прикрасити зеленню.
Читайте також:
- 3 рецепти дерунів для тих, хто обожнює все картопляне на сніданок
- Макарони, до яких подається яблучне пюре, – рецепт комфортної їжі зі Швейцарії
- Швейцарські або альпійські голубці – рецепт для дуже оригінальної сімейної вечері
- Суперлегка піца без випікання: замість тіста – картопля
- Трубочки з пюре в кунжуті – класна альтернатива смаженій картоплі