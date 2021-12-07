Швейцарські картопляні рьошті з яйцями – ідея для яскравого сніданку

Сиру або відварену картоплю потрібно натерти на великій тертці, обсмажити на сковороді й довести до готовності в духовці. Наприкінці приготування на рьошті розбиваються яйця

Швейцарські картопляні рьошті / Фото: www.bonappetit.com

У нас є ситний і красивий панський драник, у швейцарців – рьошті. Картопля для цієї страви натирається крупно, у Швейцарії для цього навіть існує спеціяльний гаджет.

Готувати можна як з відвареної картоплі, так і з сирої. Експерти кажуть, що другий варіянт смачніший.

Реклама

У рецепті від Вonappetit.com пропонують запекти рьошті разом з яйцями та з цікавим соусом.

Рьошті з яйцем

Інгредієнти:

3 шт. картоплі, очищеної;

1 невелика цибулина, дуже тонко нарізана;

по 1 ч. л. солі, діжонської гірчиці;

чорний перець;

оливкова олія;

1 дрібно натертий зубчик часнику;

1 ст. л майонезу;

2 ст. л. дрібно натертий пармезан плюс ще для подачі;

6 шт. великих яєць;

зелень.

Як приготувати:

Реклама