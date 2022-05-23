Симпатичний суп з кропивою та куркою – як приготувати правильно та простий рецепт

Властивий колір суп з кропивою отримує, якщо моркву та цибулю не засмажувати, а подрібнити й додати до бульйону

Рецепт супу з кропивою та куркою

Через затяжну весну активне використання зелені почалося зовсім недавно. Як приготувати борщ із щавлем та яйцем – ми писали, настав час для кропиви.

Звичайно, її потрібно збирати в чистій місцині та наймолодшу. Стебла приберіть, при цьому не забувши на всяк випадок надягнути рукавички.

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Рецепт редакційний. Радимо використовувати курячі стегна, це м'ясо соковитіше за філе. Одне збите яйце заллється в киплячий суп, друге, варене, стане його прикрасою.

Суп з кропивою та куркою

Суп з кропивою та куркою

Інгредієнти:

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курячі стегна – 200 г;

картопля – 3 шт.;

кропива (молоде листя) – 100-150 г;

яйце – 3 шт.;

цибуля – 1 шт.;

половина моркви;

сіль, спеції – за смаком.

Як приготувати:

Зварити курячий бульйон, посолити, додати спеції за смаком. Картоплю нарізати великою соломкою, додати до бульйону. Варити до напівготовності. Додати подрібнену цибулю й терту моркву. Кропиву промити, прибирати жорсткі стеблинки, дрібно нарізати і додати в суп. Варити 7 хвилин. Одне яйце збити й акуратно влити в суп тонким струмком, постійно помішуючи. Варити дві хвилини. Прикрасити вареним яйцем.

Якщо любите щавель, то тут зібрані цікаві рецепти, як його цікаво застосувати на кухні.