Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Як у дитинстві

Польська кухня

Десерт Королеви

Млинці з картоплі

Чай із бузку

Маринуємо редиску
СЬОГОДНІ Їжа

Симпатичний суп з кропивою та куркою – як приготувати правильно та простий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 17:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Властивий колір суп з кропивою отримує, якщо моркву та цибулю не засмажувати, а подрібнити й додати до бульйону
Рецепт супу з кропивою та куркою
Рецепт супу з кропивою та куркою

Через затяжну весну активне використання зелені почалося зовсім недавно. Як приготувати борщ із щавлем та яйцем – ми писали, настав час для кропиви.

Звичайно, її потрібно збирати в чистій місцині та наймолодшу. Стебла приберіть, при цьому не забувши на всяк випадок надягнути рукавички.

Реклама

Рецепт редакційний. Радимо використовувати курячі стегна, це м'ясо соковитіше за філе. Одне збите яйце заллється в киплячий суп, друге, варене, стане його прикрасою.

Суп з кропивою та куркою

Суп з кропивою та куркою
Суп з кропивою та куркою

Інгредієнти:

Реклама
  • курячі стегна – 200 г;
  • картопля – 3 шт.;
  • кропива (молоде листя) – 100-150 г;
  • яйце – 3 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • половина моркви;
  • сіль, спеції – за смаком.

Як приготувати:

  1. Зварити курячий бульйон, посолити, додати спеції за смаком.
  2. Картоплю нарізати великою соломкою, додати до бульйону. Варити до напівготовності. Додати подрібнену цибулю й терту моркву.
  3. Кропиву промити, прибирати жорсткі стеблинки, дрібно нарізати і додати в суп. Варити 7 хвилин.
  4. Одне яйце збити й акуратно влити в суп тонким струмком, постійно помішуючи. Варити дві хвилини. Прикрасити вареним яйцем.

Якщо любите щавель, то тут зібрані цікаві рецепти, як його цікаво застосувати на кухні.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Любите окрошку?
Рецепти
Лайфхак тижня
Домашнє мигдальне молоко
Хакнути
Не кожен знає
Страви з кульбаб
Готувати
Контроль якості
Як перевірити дріжджі?
Дізнатися
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити м'ясо у раціоні?
Дізнатися
Добірка страв
Що приготувати з кабачків
Рецепти
Секрети свіжості
Як зберігати гриби?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти