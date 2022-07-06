Скисло молоко? Тоді зробіть соус для огіркових салатів, хачапурі та "Зебру" (фото)

Звичайно, якщо дозволяє час, то скисле молоко можна просто перетворити на кисломолочний сир. Ці ж варіянти нашвидкуруч. Додаткові інгредієнти завжди знайдуться в холодильнику.
Лінивий хачапурі на сковороді знайшли в української фудблогерки evgeniyakarpiuk. Вона пропонує взяти трохи сиру та сулугуні.
Соус та "Зебра" – рецепти редакційні. Кисле молоко для нього має бути за консистенцією практично, як кефір. Ним можна заправляти салати з огірком, додавати в шаурму.
Кількість борошна у тісті для пирога умовна. Його може бути більше чи менше. Важливо, щоб тісто було, як сметана.
Лінивий хачапурі на сковороді
Інгредієнти на два хачапурі:
- 2 яйця;
- по 1 склянці кислого молока, борошна;
- 200-250 г сиру (100 г кисломолочного сиру та 150 г сулугуні);
- дрібка солі;
- трохи вершкового масла.
Як приготувати:
- Яйця, молоко, борошно та сіль з'єднати. Маса має бути трохи рідше, ніж на оладки. Додати кисломолочний сир, тертий сулугуні або інший твердий сир.
- Вершкове масло розтопити на сковороді, викласти масу, розрівняти.
- Смажити до готовності.
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Соус з кислого молока
Інгредієнти:
- 250 мл кислого молока;
- 3 ст. л. майонезу;
- 2 зубчики часнику;
- сіль, перець, зелень.
Як приготувати:
- Кисле молоко з'єднати з майонезом. Додати часник, пропущений через прес.
- Довести до смаку сіллю, перцем та зеленню.
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Пиріг "Зебра" на кислому молоці
Інгредієнти:
- 5 яєць;
- по 150 г цукру, кислого молока;
- 100 г вершкового масла;
- 100 мл натурального йогурту;
- 250-300 г борошна;
- 20 г какао;
- 1 ч. л. соди.
Для глазурі:
- 50 г шоколаду;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 50 мл молока.
Як приготувати:
- Яйця збити з цукром. Додати кефір, йогурт, соду, розтоплене тепле масло. Ретельно все перемішати.
- Частками ввести просіяне борошно до консистенції тіста, як густа сметана.
- Розділити тісто на дві рівні частини. В одну додати какао.
- Форму застелити та змастити. По черзі викладати темне та світле тісто.
- Випікати 40-50 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
- Для глазурі шоколад розтопити разом з маслом у мікрохвильовій печі 40-60 секунд. Розмішати до однорідності
- Додати молоко та змішати до однорідності вінчиком.
- Прикрасити пиріг.
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