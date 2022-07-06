Скисло молоко? Тоді зробіть соус для огіркових салатів, хачапурі та "Зебру" (фото)

Через те, що скисле молоко може бути різним за консистенцією, кількість борошна у випічці може змінюватись. Для соусу кисляк має бути густим

Що приготувати з кислого молока – прості рецепти

Звичайно, якщо дозволяє час, то скисле молоко можна просто перетворити на кисломолочний сир. Ці ж варіянти нашвидкуруч. Додаткові інгредієнти завжди знайдуться в холодильнику.

Лінивий хачапурі на сковороді знайшли в української фудблогерки evgeniyakarpiuk. Вона пропонує взяти трохи сиру та сулугуні.

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Соус та "Зебра" – рецепти редакційні. Кисле молоко для нього має бути за консистенцією практично, як кефір. Ним можна заправляти салати з огірком, додавати в шаурму.

Кількість борошна у тісті для пирога умовна. Його може бути більше чи менше. Важливо, щоб тісто було, як сметана.

Лінивий хачапурі на сковороді

Лінивий хачапурі на кислому молоці

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Інгредієнти на два хачапурі:

2 яйця;

по 1 склянці кислого молока, борошна;

200-250 г сиру (100 г кисломолочного сиру та 150 г сулугуні);

дрібка солі;

трохи вершкового масла.

Як приготувати:

Яйця, молоко, борошно та сіль з'єднати. Маса має бути трохи рідше, ніж на оладки. Додати кисломолочний сир, тертий сулугуні або інший твердий сир. Вершкове масло розтопити на сковороді, викласти масу, розрівняти. Смажити до готовності.

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Соус з кислого молока

Соус з кислого молока

Інгредієнти:

250 мл кислого молока;

3 ст. л. майонезу;

2 зубчики часнику;

сіль, перець, зелень.

Як приготувати:

Кисле молоко з'єднати з майонезом. Додати часник, пропущений через прес. Довести до смаку сіллю, перцем та зеленню.

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Пиріг "Зебра" на кислому молоці

Пиріг "Зебра" на кислому молоці

Інгредієнти:

5 яєць;

по 150 г цукру, кислого молока;

100 г вершкового масла;

100 мл натурального йогурту;

250-300 г борошна;

20 г какао;

1 ч. л. соди.

Для глазурі:

50 г шоколаду;

1 ст. л. вершкового масла;

50 мл молока.

Як приготувати:

Яйця збити з цукром. Додати кефір, йогурт, соду, розтоплене тепле масло. Ретельно все перемішати. Частками ввести просіяне борошно до консистенції тіста, як густа сметана. Розділити тісто на дві рівні частини. В одну додати какао. Форму застелити та змастити. По черзі викладати темне та світле тісто. Випікати 40-50 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Для глазурі шоколад розтопити разом з маслом у мікрохвильовій печі 40-60 секунд. Розмішати до однорідності Додати молоко та змішати до однорідності вінчиком. Прикрасити пиріг.

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