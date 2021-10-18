Скумбрія на день народження – 8 способів смачно здивувати гостей

Скумбрія – риба з бюджетних, але це не означає, що це бодай якось впливає на її смак. Приготовлена в духовці з правильними спеціями та ідеальним сусідством з овочів вона стає справді святковою стравою. Потрібно попрацювати над подачею – свіжа петрушка або інша зелень ніколи не завадять. І якщо є бажання приготувати рибу на день народження і здивувати гостей – скористайтеся рецептами нижче.
Скумбрія із сиром і картоплею
Інгредієнти:
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- Скумбрія – 1 шт.
- Плавлений сир – 90 г
- Часник – 4 зуб.
- Лимон – половина
- Картопля – 3 шт.
- Твердий сир – 50 г
- Сметана – 1 ст. л.
- Олія
- Сіль, перець, спеції
Як приготувати:
- Картоплю почистити, нарізати брусками. Варити 7 хвилин у підсоленій воді.
- Скумбрію обробити на філе, прибрати кістки. Помити, обсушити. Додати спеції і полити соком лимона. Прибрати маринуватися в холодильнику на 30 хвилин.
- Плавлений сир натерти і змішати з подрібненим часником.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Форму для запікання змастити олією, покласти одне філе шкірою вниз. Навколо викласти картоплю.
- На одне філе викласти сирну начинку. Зверху – другу половину.
- Змастити рибу і картоплю сметаною, посолити, поперчити.
- Запікати 20 хвилин. Посипати тертим твердим сиром.
- Запікати 15 хвилин до золотистої скоринки.
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Скумбрія з грибами
Інгредієнти:
- Скумбрія – 1 шт.
- Гриби – 200 г
- Цибуля, морква – по 1 шт.
- Перець болгарський – 1/2 шт.
- Сметана – 1 ст. л.
- Твердий сир – 60 г
- Сіль, перець, спеції для риби
Як приготувати:
- Скумбрію розрізати уздовж хребта, видалити всі кістки. Помити, витерти, приправити спеціями, посолити.
- Цибулю нашаткувати, моркву натерти на крупній тертці, обсмажити на сковороді.
- Додати нарізані гриби і смажити до випаровування рідини. Покласти дрібно нарізаний перець. Додати сметану і тушкувати 5-7 хвилин.
- Начинити рибу овочами, посипати тертим сиром і запікати 20 хвилин за 180 градусів.
Рулет зі скумбрії
Інгредієнти:
- Скумбрія – 1 шт.
- Морква, яйця – по 2 шт.
- Желатин – 20 г
- Сіль, перець, спеції – за смаком
- Лаврове листя, паприка – за смаком
Як приготувати:
- Обробити рибу на плоску тушку, прибрати кістки. Натерти сіллю, спеціями і перцем, посипати желатином.
- Моркву натерти на крупній тертці і викласти на філе.
- Яйця відварити, розрізати навпіл, викласти на рибу. Згорнуть рулет, зробити проколи зубочисткою і обв'язати ниткою.
- Варити 25 хвилин на середньому вогні. Остудити і нарізати на порції.
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Скумбрія з паприкою і часником
Інгредієнти:
- Скумбрія – 2 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Паприка – 2 ч. л.
- Сіль – щіпка
- Петрушка
- Олія
Як приготувати:
- Злегка підморожену скумбрію розрізати на філе. Філе скумбрії ретельно вимити, обсушити серветками.
- Покласти в форму шкірою вниз.
- Часник пропустити через прес, додати сіль, паприку, олію.
- Маринадом змастити рибу, загорнути в плівку і прибрати на 40 хвилин у холодильник.
- Залишками маринаду змастити скумбрію, посипати подрібненою петрушкою і запікати за 200 градусів на 20 хвилин.
Скумбрія з помідорами
Інгредієнти:
- Скумбрія – 3 шт.
- Помідори – 4 шт.
- Половина лимона
- Сік лимона – 1 ч. л.
- Лаврове листя – 3 шт.
- Сіль, перець, прованські трави
Як приготувати:
- Скумбрію випатрати, вимити й обсушити. Скропити лимонним соком, натерти спеціями.
- Усередину кожної риби покласти 2 часточки лимона, лаврове листя, кільця помідора. Зверху зробити надрізи і вкласти нарізані помідори.
- Загорнути у фольгу і залишити на 30-40 хвилин маринуватися. Підготувати човники з фольги або форму для запікання.
- Випікати в розігрітій до 190 градусів духовці 20 хвилин під фольгою, потім відкрити і випікати ще 20 хвилин.
- Прикрасити зеленню.
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Скумбрія з майонезом і гірчицею
Інгредієнти:
- Скумбрія, цибуля – по 2 шт.
Для соусу:
- Майонез – 2 ст. л.
- Гірчиця – 1 ч. л.
- Гірчиця в зернах – 2 ч. л.
- Спеції
Як приготувати:
- Очищену рибу нарізати невеликими шматками. Цибулю нарізати півкільцями.
- У форму для запікання викласти рибу, між ними викласти цибулю.
- Змішати всі інгредієнти для соусу і змастити скумбрію.
- Запікати за 200 градусів 25-30 хвилин.
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Скумбрія, запечена в рукаві з овочами
Інгредієнти:
- Скумбрія – 2 шт.
- Картопля – 4 шт.
- Морква, цибуля – по 1 шт.
- Олія
- Петрушка, кріп
- Перець, сіль, спеції
Як приготувати:
- Рибу промити і обсушити. Зробити надрізи збоку. Натерти сіллю, спеціями і перцем. Покласти в надрізи кільця цибулі.
- Картоплю і моркву почистити, порізати кубиками. Посолити, поперчити, додати спеції й трохи олії.
- Викласти в рукав овочі, потім – рибу. Залишити маринуватися 30 хвилин.
- Запікати 30 хвилин за 200 градусів.
- Прикрасити зеленню, лимоном.
Скумбрія гриль з лимоном і травами
Інгредієнти:
- Скумбрія – 2 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Свіжий чебрець, розмарин
- Морська сіль, перець, рожевий перець
- Оливкова олія
Як приготувати:
- Рибу вимити, видалити голову. Натерти сіллю, травами, перцями.
- Лимон розрізати на кільця. По кілька шматочків покласти всередину риби.
- Форму застелити фольгою, полити оливковою олією.
- Викласти рибу, зверху – трохи лимона. Решту лимона розкласти навколо риби. Додати приправи і полити оливковою олією.
- Запікати під грилем 15-20 хвилин до золотавого кольору. За необхідності поливати оливковою олією.