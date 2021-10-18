Скумбрія на день народження – 8 способів смачно здивувати гостей

Найчастіше скумбрію запікають у духовці зі спеціями і цибулею, але ефектніше і смачніше буде, якщо додати помідори або сир, гриби або паприку. Ще зі скумбрії можна приготувати соковиті рулети з морквою