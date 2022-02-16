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Солодкий, але корисний перекус – простий рецепт рулету із сиром і ягодами

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 лютого, 08:07
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Ягоди перед приготуванням цього дієтичного десерту необхідно попередньо розморозити. Автор рецепта пропонує чорниці або будь-які інші
Рулет з лаваша з сиром
Рулет з лаваша з сиром / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Якщо хочеться стрункості й десертів, потрібно розуміти, якими вони мають бути – некалорійними. З одним з таких – рулетом із сиром та бананами, ми знайомі.

Для цього потрібні свіжі ягоди, і він теж запікатиметься хвилин 20.

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Традиційно для таких десертів використовуються підсолоджувачі. Можна відмовитися і від них, на користь великої кількості ягід.

Рулет зі сторінки pp.food_recepts.

Рулет з лаваша із сиром

Інгредієнти:

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  • лаваш;
  • яйця – 2 шт.;
  • сир 5% – 300 г;
  • ягоди;
  • підсолоджувач – за смаком.

Ще можна спробувати курячий рулет з грибами, який готується просто та швидко.

Як приготувати:

  1. Одне яйце та білок змішати із сиром. Додати підсолоджувач. .
  2. Лаваш розгорнути і поступово викласти сирну масу. Зверху – ягоди. Сформувати рулет.
  3. Деко застелити папером, покласти рулет. Зверху обмазати жовтком.
  4. Запікати за 180 градусів 25-30 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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