Вершкова паста з грибами на вечерю – її аромат вразить безсумнівно

Макарони на вечерю? Чому ні. Тим паче, коли вони готуються в одному посуді, та в процесі просочуються дивним ароматом грибів і вершкового сиру. Ми розповідали, як приготувати смачну вечерю з макаронів, ковбаси та кукурудзи, тепер – вишуканіший варіянт.
Кулінарні редактори The New York Times пропонують взяти рикоту, але це непринципово. Можна обійтися будь-яким іншим вершковим сиром. Те саме стосується грибів – це можуть бути як печериці, так і асорті з лісових.
Вершкова паста з грибами та цибулею-пореєм
Інгредієнти:
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- 3 ст. л. оливкової олії;
- 1 цибуля-порей, тільки біла частина, дрібно нарізана;
- 2 зубчики часнику, дрібно нарізані;
- 500 г грибів;
- 1 лимон, розрізаний навпіл;
- 500 г коротких макаронів;
- 800 мл овочевого бульйону;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 200 г рикоти;
- 1 ч. л. пластівців червоного перцю;
- сіль, перець, свіжа петрушка.
Як приготувати:
- Розігрійте велику сковороду і додайте оливкову олію, цибулю-порей. Зменшіть вогонь до середнього і готуйте, постійно помішуючи, 5 хвилин, доки вона не стане м'якою та злегка золотавою.
- Додайте часник та гриби. Готуйте, не помішуючи, 2 хвилин, потім перемішайте і готуйте, доки гриби не почнуть карамелізуватися ще 2-3 хвилини.
- Додайте сік однієї половини лимона, щоб видалити глазур на сковороді та добре перемішайте.
- Додайте макарони та бульйон, розмішайте. За 10 хвилин спробуйте макарони на готовність.
- Коли паста приготується, додайте вершкове масло та петрушку. Вичавіть сік з другої половини лимона і помішуйте, доки масло не розтане. Приправте сіллю та перцем.
- Перед подачею посипте рикотою, пластівцями червоного перцю (за смаком) та нарізаною петрушкою.
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